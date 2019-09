Konfederacja staje w obronie przedsiębiorców i pracowników. Dobrowolny ZUS i likwidacja podatku dochodowego!

Konfederacja Wolność i Niepodległość zorganizowała w Sejmie konferencję prasową. Opowiedziała się na niej zdecydowanie po stronie przedsiębiorców, na których najbardziej odbiją się socjalistyczne marzenia Prawa i Sprawiedliwości. Padły również jasne deklaracje: Konfederacja zlikwiduje podatek dochodowy oraz wprowadzi dobrowolność składek ZUS.

Na początku konferencji Jakub Kulesza, powołując się na słowa minister Jadwigi Emilewicz, przypomniał, że małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają w Polsce 70 proc. PKB. Zatrudniają również 60 proc. pracowników.

To w nich najbardziej uderzy drastyczne podniesienie pensji minimalnej. Według założeń PiS, do 2023 roku ma ona wynosić 4000 złotych brutto.

Kulesza przypomniał również skandaliczne wypowiedzi przedstawicieli rządu w ostatnich dniach. Na przykład Jarosław Gowin uzasadnił podniesienie płacy minimalnej troską o los pracowników z Ukrainy. Jarosław Kaczyński stwierdził, że przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowej sytuacji, a Sebastian Kaleta wtórował, że pracodawcy dadzą sobie radę, bo mają wysokie obroty.

– Przedstawiciele tego rządu, prezes Jarosław Kaczyński, minister Kaleta, także minister Gowin wypowiedzieli się z ogromną pogardą w stosunku do przedsiębiorców, traktując ich jako kompletnie nie potrzebny w naszej gospodarce element. Chcemy dać odpór tej arogancji, pogardy i stanąć w obronie przedsiębiorców – powiedział Kulesza.

Wątek pociągnął Robert Winnicki. – Padły skandaliczne słowa pogardy wobec przedsiębiorców: „niech sobie poradzą”. Takie skokowe, sztuczne, nie związane z rozwojem gospodarczym podnoszenie płacy minimalnej skończy się tym, że mali i średni przedsiębiorcy, którzy wytwarzają większość polskiego PKB, zaczną bankrutować. Inni zaczną zwalniać pracowników, kombinować, przesuwać na pół etatu. Będzie rosła szara strefa – nie ma wątpliwości.

– To, co uprawia PiS, to są opowieści ze szkoły magii czarnoksięstwa. Konfederacja zdecydowanie się temu przeciwstawia – oznajmił prezes Ruchu Narodowego.

Przedstawił jednocześnie propozycję, z jaką Konfederacja wychodzi do przedsiębiorców. – My mówimy jasno: będziemy działać w interesie polskich pracowników i pracodawców, ale poprzez ulżenie im i zostawienie w kieszeniach większej ilości pieniędzy. Wprowadzimy dobrowolny ZUS i będziemy likwidowali podatek dochody PIT – zapowiada program Konfederacji Winnicki.