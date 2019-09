Czy papież Franciszek boi się schizmy w Kościele? „Modlę się by do tego nie doszło”. „Naśladuję Jana Pawła II”

– Nie obawiam się schizm, modlę się, aby ich nie było, bo zagrożone jest zdrowie duchowe wielu ludzi – powiedział papież Franciszek dziennikarzom na pokładzie samolotu lecącego z Antananarywy. Papież wyznał też, że „naśladuje Karola Wojtyłę. Często jednak spotyka się z zarzutami, że jest komunistą”.

Papież powiedział dziennikarzom co sądzi o krytyce, z którą ciągle się spotyka podczas swojego pontyfikatu: „Krytykowanie bez chęci wysłuchania odpowiedzi i bez dialogu nie jest miłością do Kościoła, jest podążaniem za pewną obsesją, zmienianiem papieża lub dokonania schizmy. To jasne: zawsze uczciwa krytyka jest dobrze przyjmowana, przynajmniej przeze mnie”.

Jednocześnie Ojciec Święty powiedział, że nie lęka się, iż schizma nastanie, ale gorąco modli się, aby do niej nie doszło: „Schizma jest zawsze elitarnym odłączeniem spowodowanym ideologią oderwaną od doktryny. Modlę się o to, aby nie było schizm, ale się nie lękam”.

Papież ostrzegł również przed pokusą pelagianizmu i przesadną surowością: „Kiedy widzicie surowych chrześcijan, biskupów, kapłanów, kryją się za tym problemy, nie ma świętości Ewangelii. Dlatego musimy być łagodni wobec ludzi, którzy są kuszeni tymi atakami, przeżywają problem, musimy im towarzyszyć z łagodnością”.

Cristina Cabrejas z hiszpańskiej agencji mediowej EFE zapytał papieża jak zapatruje się na przyszłość mediów. Biskup Rzymu odpowiedział: „Widzę to również w Kurii: jest fakt, a następnie każdy usiłuje go przyozdobić dodając swoje idee, bez złych zamiarów, taka jest dynamika. Zatem asceza człowieka przekazu polega na tym, aby zawsze powracać do faktu, aby podać fakt, a następnie przedstawić własną interpretację”.

Rozmowa z dziennikarzami na pokładzie samolotu podczas powrotu z pielgrzymek stała się już tradycyjną praktyką Ojca Świętego Franciszka.

Źródło: Alateia,org