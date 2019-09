Nowy bardzo niebezpieczny gatunek kleszcza w Polsce. Roznosi śmiertelną, niespotykaną w naszym kraju chorobę

W Polsce odkryto siedliska niespotykanego dotąd w naszym kraju gatunku kleszcza. Haemaphysalis concinna może przenosić groźne dla ludzi choroby.

Eksperci nie zbadali jeszcze wszystkich przenoszonych przez Haemaphysalis concinna patogenów.

Haemaphysalis concinna został odkryty na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, w okolicach Wolsztyna. Do ubiegłego roku spotkano w Polsce tylko jedną samicę tego gatunku i było to w połowie XX wieku. Teraz w kilka miesięcy znaleziono prawie pół tysiąca tych pasożytów.

Jedną z hipotez, w jaki sposób kleszcz tego gatunku przedostał się do Polski, jest to, że trafił on do nas z Austrii i Niemiec. Ocieplający się klimat sprzyja zwiększeniu jego populacji, stąd powstawanie kolejnych siedlisk na terenie naszego kraju.

Czym wyróżnia się kleszcz Haemaphysalis concinna?

Najczęściej pasożytuje na zwierzynie leśnej (sarnach, jeleniach), gryzoniach i ptakach.

Hodowcy bydła informują, że kleszcze atakują zwierzęta hodowlane.

Czasami Haemaphysalis concinna przenosi się na zwierzęta domowe.

Koty i psy najczęściej przenoszą kleszcze Haemaphysalis concinna na ludzi.

Czym grozi ukłucie kleszcza Haemaphysalis concinna?

odkleszczowym zapaleniem mózgu;

boreliozą;

tularemią;

zarażeniem bakteriami z rodzaju Rickettsia;

kleszczowym tyfusem syberyjskim.

Jeszcze w 2018 r. Haemaphysalis concinna praktycznie nie było w Polsce. To jednak już przeszłość.

– Kleszcz ten nadal jest jeszcze uznawany za rzadki w naszym kraju. Z powodu postępujących zmian klimatycznych możemy się jednak spodziewać coraz częstszego występowania Haemaphysalis concinna w Polsce – mówi Dorota Dwużnik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: gazetakrakowska.pl