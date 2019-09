Ta 16-latka ma najdłuższe nogi na świecie! Zachwycające czy przerażające? [FOTO]

Te nogi zachwycają czy przerażają? To najczęściej powtarzane pytanie, które nasuwa się po zobaczeniu zdjęć 16-letniej Maci Currin. Nastolatka jest rekordzistką świata w długości nóg.

Według oficjalnych pomiarów nogi Maci mają, aż 134.62 cm, co daje jej blisko 2 cm przewagę nad poprzednią liderką tej listy, Ekateriną Lisyną z Rosji.

Internauci w swoich komentarzach na profilu Currin są mocno podzieleni. Większość z nich nie kryje zaskoczenia i zachwytu z powodu tak długich nóg. Jak podkreślają, każda przedstawicielka płci pięknej, chce aby jej nogi były jak najdłuższe. W tym przypadku jednak odzywa się inna kwestia, a mianowicie zdrowie i codzienne życie.

Choć sama 16-latka twierdzi, że przyzwyczaiła się do takiego życia i w zasadzie nie ma większych problemów, to jednak 134 centymetrowe nogi są dużym obciążeniem dla organizmu. Do tego dochodzą również problemy z kupnem ubrań. Znalezienie pasujących spodni czy tej sukienki praktycznie graniczy z cudem.

Przyznam, że to jest dość niezręczne i nie podoba mi się to, gdy ktoś totalnie z ukrycia robi mi zdjęcia i wytyka palcami. Czuję się wtedy jak zwierzę w cyrku, ale wiem, że nie mam na to wpływu – mówi sama zainteresowana.

Źródło: Instagram.com/_maci.currin / NCzas.com