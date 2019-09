Kolejna awaria oczyszczalni ścieków. Nieczystości znów wpływają do rzeki. Tym razem w mieście rządzonym przez PiS

W sobotę (14.09.) doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków w Polsce, po której nieczystości zostały skierowane do rzeki. Tym razem zdarzenie miało miejsce w pompowni znajdującej się przy ulicy Batorego w Jaworznie. Ścieki wylewają się do Przemszy. Trwają prace naprawcze.

W sobotę doszło do pierwszej awarii pompowni przy ulicy Batorego w Jaworznie. Pierwszą wadę udało się szybko naprawić, jednak prawie natychmiast pojawiła się kolejna usterka.

Prace naprawcze zostały wznowione i wciąż jeszcze trwają. W tym momencie ścieki wylewają się do rzeki Przemszy.

Jest to już kolejna tego typu awaria – pierwsza miała miejsce w Warszawie, a tamtejsze ścieki zostały skierowane do Wisły, która zaopatruje wiele miejscowości w wodę pitną.

Tym razem do incydentu doszło w mieście rządzonym przez prezydenta Pawła Silberta, który na to stanowisko kandydował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

Dla bezpieczeństwa biologicznego rzeki i mieszkańców uruchomiona ma zostać tzw. „ozonatorka”. Jej zadaniem będzie ozonowanie ścieków, aby usunąć z nich zanieczyszczenia biologiczne. Z podobnego rozwiązania korzystali na początku kryzysu mieszkańcy Warszawy.

Źródło: Dziennik Zachodni