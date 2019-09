W ramach kolejnego weekendu protestów w Hongkongu, manifestanci prosili pod konsulatem brytyjskim o opiekę Londynu

Kolejny weekend w Hongkongu także upływa pod znakiem prodemokratycznych manifestacji. W niedzielę ludzi zbierali się m.in. w pobliżu konsulatu brytyjskiego, aby prosić Londyn o działania w celu ochrony mieszkańców dawnej kolonii.

Setki osób odśpiewało hymn brytyjski i wymachiwało sztandarami „Union Jack”. Cierpliwość Pekinu została wystawiona na ciężką próbę, bo okazuje się, że Chińczycy z Hongkongu wolą dawnych kolonistów od kurateli swoich „czerwonych” rodaków.

Spod konsulatu dziesiątki tysięcy ludzi pomaszerowały przez centrum Hongkongu. Zgodnie z chińsko-brytyjską deklaracją z 1984 r., Hongkong jest regionem pół-autonomicznym na zasadzie „jeden kraj, dwa systemy”. Działacze prodemokratyczni oskarżają Pekin o niedotrzymywanie obietnic i zwiększanie politycznej kontroli.

Wielu demonstrantów oskarża jednak Londyn, że nie podejmuje działań dyplomatycznych i nie pilnuje deklaracji z 1984 roku. Setki tysięcy Hongkongu posiada specjalne paszporty wydane przez Londyn dla „British National Overseas” (BNO). Ułatwia to wjazd do Wielkiej Brytanii, ale nie daje praw obywatelskich. Demonstranci żądali teraz m.in. uznania ich za obywateli Wspólnoty Narodów i możliwości emigracji.

Pro-democracy protesters rally outside Britain's consulate in Hong Kong, demanding London do more to protect its former colonial subjects and ramp up pressure on Beijing over sliding freedoms https://t.co/Ljn2rmZJRP pic.twitter.com/JNdhLrLo08

Londyn jest tu zachowawczy, bowiem komunistyczne Chiny wielokrotnie oskarżały już o inspirowanie protestów Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Londyn twierdzi, że obecny kryzys to „wewnętrzna sprawa” Chin.

W czasie tego weekendu w kilku miejscach Hongkongu doszło do przepychanek pomiędzy propekińskimi lojalistami a zwolennikami antyrządowych protestów. Chaotyczne sceny rozegrały się m.in. wewnątrz i w okolicy centrum handlowego Amoy Plaza w miejscowości Kowloon Bay.

Despite a ban from the police on the original march, Hongkongers have defied the attempt to stop them from going on streets, and in huge numbers.

It is now the 15th week of the historic Hong Kong summer of dissent.#StandWithHK pic.twitter.com/oOqrWzZtu7

— Denise Ho (HOCC) (@hoccgoomusic) September 15, 2019