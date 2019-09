Prawdziwa kobieta pracująca! Ewa Chodakowska zakasała rękawy i poszła pomagać swoim rodzicom [VIDEO]

Ewa Chodakowska słynie z zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Ćwiczenia fizyczne nie są dla niej niczym nadzwyczajnym. Odwiedzając ostatnio swoich rodziców postanowiła im pomóc w pracach porządkowych na podwórku. Relację zamieściła na swoim profilu na Instagramie.

Chodakowska relacjonuje jak to wyszła ze swoją siostrą na rower, a w drodze powrotnej postanowiły wpaść do domu, w którym mieszkają ich rodzice. Okazało się jednak, że ogrodzie państwa Chodakowskich praca trwa w najlepsze, stąd też najpopularniejsza polska trenerka fitness postanowiła się do nich przyłączyć.

Chodakowska zwróciła również uwagę na wiek swoich rodziców. Otóż jej ojciec ma 79 lat, zaś matka 76. Mimo wszystko nie proszą oni o pomoc swoich dzieci.

– Pytasz dlaczego nie mają nikogo do pomocy? Bo – jak to mówią – NIKT NIE ZROBI TEGO TAK DOBRZE JAK ONI – napisała na swoim profilu na Instagramie.

W związku z tym Chodakowska postanowiła się przyłączyć. Pomagała również Sisi – trzymała telefon.

Źródło: instagram.com