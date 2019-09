Atrakcyjny pakiet dla przedsiębiorców od Konfederacji. Sławomir Mentzen: To ustawy, które natychmiast można wprowadzić, aby przyspieszyć polski rozwój gospodarczy

Podczas konwencji programowej Konfederacji Wolność i Niepodległość w Warszawie, Sławomir Mentzen przedstawił pakiet dla przedsiębiorców. Jasno podkreślił, że ci nie potrzebują pomocy państwa w prowadzeniu biznesu. – Potrzebują natomiast dobrych regulacji, stabilnego prawa, niskich i prostych podatków oraz szybkich i sprawiedliwych sądów – powiedział.

– Niektórzy uważają, że przedsiębiorca jest jak dziki tygrys, którego trzeba jak najszybciej zabić. Inni, a tych ostatnio niestety jest coraz więcej, widzą w przedsiębiorcy krowę, którą należy doić. Tylko nieliczni widzą przedsiębiorcę jako silnego konia, który ciągnie wóz, na którym wszyscy siedzimy, czyli naszą polską gospodarkę – rozpoczął wystąpienie Metnzen.

– Przedsiębiorcy, wbrew temu, co wmawiają nam rządzący, nie potrzebują urzędników do tego, żeby prowadzić swoje firmy. Przedsiębiorcy nie potrzebują, by urzędnicy zachęcali ich do inwestowania albo żeby palcem wskazywali kierunki rozwoju. Potrzebują natomiast dobrych regulacji, stabilnego prawa, niskich i prostych podatków oraz szybkich i sprawiedliwych sądów – kontynuował.

Pakiet przedsiębiorcy

– Dobrobytu się nie dekretuje. Nie wprowadza się go ustawą, nie zarządza się go na czas kampanii wyborczej. Do dobrobytu prowadzi ciężka praca, pomysłowość i przedsiębiorczość oraz oszczędność – powiedział zdecydowanie Mentzen.

– Dlatego przygotowaliśmy pakiet przedsiębiorcy. Ustawy, które natychmiast można wprowadzić, aby przyspieszyć polski rozwój gospodarczy. Mamy ustawę posła Jacka Wilka, ustanawiającą nowe relacje pomiędzy przedsiębiorcami a państwem. Będziemy mieli wielką swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – nie ma wątpliwości.

– Mamy propozycję ustawy o wolnym handlu, pozwalającym na zarabianie na życie tym najgorzej usytuowanym. Koniec z haniebnymi obrazkami straży miejskiej goniącej starsze panie za sprzedaż bułek na ulicy – deklaruje Mentzen.

Wyższy limit przejścia na VAT

– Podniesiemy kwotę, powyżej której przedsiębiorca musi wejść na VAT, do 400 tys. złotych. Do poziomu porównywalnego, z jakiego cieszą się polscy przedsiębiorcy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów, a urzędnicy będą mogli zająć się kontrolowaniem tylko i wyłącznie największych podatników – proponuje Mentzen.

Zapowiedział likwidację klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz rozszerzenie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. – Nigdy nie powtórzy się sytuacja, kiedy urzędnik nie wie, co się wydarzyło, ale wie, że chce od tego podatek.

– Wyjmiemy polskich przedsiębiorców spod ustawy o rachunkowości. Żaden przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, nie będzie musiał prowadzić pełnych ksiąg handlowych. Wystarczy, że będzie prowadził uproszczoną księgowość w postaci księgi przychodów i rozchodów – zapowiedział Mentzen.

Kwota wolna od podatku

Wiceprezes partii KORWiN poruszył również wątek kwoty wolnej od podatku, która od lat pozostaje na niezmienionym poziomie. – Niedługo Polska będzie chyba jedynym państwem na Ziemi, w którym kwota wolna od podatku jest niższa od miesięcznej pensji minimalnej.

– Zwiążemy kwotę wolną od podatku z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli rządzący będą mówić, że wtedy zabraknie im pieniędzy, to znaczy, że się do rządzenia nie nadają – obiecał Mentzen.

– Pakiet polskiego przedsiębiorcy to zestaw konkretnych projektów ustaw. Ale my mamy ich znacznie więcej. Przygotowałem 100 projektów ustaw, które zwiększają w Polsce poziom wolności, własności i sprawiedliwości – przypomniał swój projekt.

– Wiele polityków mówi o ustawach, które mają w biurkach czy szafie. Ja nie chowam swoich projektów w szafie, mam je ze sobą, pokazałem w internecie. Po to, żebyście wszyscy mogli Państwo zobaczyć – co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy to zrobić i że jesteśmy najlepiej przygotowaną do wyborów formacją polityczną w Polsce – podsumował Mentzen na konwencji wyborczej Konfederacji Wolność i Niepodległość.