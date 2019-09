Konfederacja przebija PiS! Kulesza: 1000+ dla każdego pracującego Polaka, dobrowolny ZUS i likwidacja PIT

Podczas warszawskiej konwencji Konfederacji poseł Jakub Kulesza przedstawił przełomowe propozycje ugrupowania dla Polaków.

„500+ to symbol rządu, który kłamie, że coś daje. My proponujemy 1000+, to symbol Konfederacji. Dzięki likwidacji najbardziej szkodliwych podatków dla każdego pracującego Polaka zostanie 1000 zł miesięcznie więcej!” – powiedział Kulesza.

Kulesza powiedział, że Konfederacja nie ma zamiaru nikomu nic dawać – po prostu przestanie o tyle zabierać Polakom. Rząd PiS nie ma żadnych swoich pieniędzy, wszystko co rozdaje musi wcześniej Polakom zabrać, przy okazji pobierając dla siebie sporo z naszych pieniędzy. Konfederacja proponuje uczciwszy model, bez zabierania.

Potem przedstawił kolejne propozycje:

„W polskim systemie podatkowym 40% owoców Twojej pracy jest grabione przez państwo. Proponujemy powszechną ulgę podatkową:

– Likwidację PIT

– Dobrowolny ZUS dla wszystkich

– paliwo za 3 zł (obniżenie danin nałożonych na paliwo)”

„W kampanii trwa szalona licytacja na rozdawanie pieniędzy podatników. Tylko my nie bierzemy w tym udziału. My zostawimy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków! Czas na najwyższą w historii obniżkę podatków, czas na Konfederację!” – podsumował Jakub Kulesza.

