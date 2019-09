Szokujące! We Francji co 10 licealistka ma już za sobą aborcję

Dane opublikowane przez francuski dziennik „Le Figaro” po prostu szokują. Wynika z nich, iż w regionie paryskim (Ile-de-France) już co dziesiąta licealistka dokonała aborcji. Co więcej, co trzecia uczennica szkoły średniej zażyła już środki wczesnoporonne.

Badania, o który mowa, przeprowadził Smerep, studencki zakład ubezpieczeń społecznych. Wynika z nich jednoznacznie, że młodzi ludzie we Francji mają coraz mniejszy szacunek do życia poczętego.

Zjawisko to nasila się w całym kraju, ale szczególnie jest ono widoczne w Paryżu i okolicach. W odniesieniu do całej Francji, 20 proc. licealistek zażyło już środki wczesnoporonne, 7 proc. dwukrotnie, a 2 proc. ponad 5 razy.

Ponadto w regionie Paryża ze środków tych korzystało 31 proc. licealistek. Z kolei gdy idzie o zabieg aborcji, w skali kraju poddało się mu 6 proc. licealistek, a w regionie stołecznym 10 proc.

Źródło: „Le Figaro”