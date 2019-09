Tropikalny niż sprawił, że Teksas znalazł się pod wodą. Wraz z nim pojawiły się groźne drapieżniki [VIDEO]

Pozostałości tropikalnego sztormu Imelda spowodowały opady, w wyniku których rozległe obszary amerykańskiego stanu Teksas znalazły się pod wodą.

Padający od czwartku ulewny deszcz spowodował opady, w wyniku których wezbrana woda zalała tereny położone nad Zatoką Meksykańską. Najbardziej ucierpiały hrabstwa położone miedzy Beaumont, a Houston.

Zalana została miedzy innymi autostrada I-10, co zmusiło władze do jej zamknięcia. Wezbrana woda zerwała w piątek zacumowane barki. Co najmniej 9 z nich uderzyło w filary mostu San Jacinto River Bridge doprowadzając do ich uszkodzeń.

HAPPENING NOW – Parts of I-10 near Houston, TX, remain closed after barges struck the San Jacinto River Bridge Friday morning. The @USCG reports at least 9 barges broke free and @TxDOTHouston needs to assess the bridge for possible structural damage. #txwx #Imelda pic.twitter.com/UP1EXTruOl

Na terenach kilkunastu hrabstw w Teksasie ogłoszono stan klęski żywiołowej. Jak dotąd media informują o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest 19-letni Hunter Morrison, który został porażony prądem.

Kolejną ofiarą jest mężczyzna, który próbował przejechać przez zalaną drogę niedaleko lotniska w Houston. Utonął we własnym samochodem bowiem woda sięgała 2,5 metra wysokości.

Synoptycy podali, że był to 4 w historii tropikalny niż pod względem opadów. Lokalnie spadło nawet 900 mm deszczu na metr kwadratowy.

W tym zestawieniu na pierwszym miejscu jest huragan Harvey z 2017 roku. Po jego przejściu południe stanu Teksas zostało niemal całkowicie zalane.

Incredible scenes of courage and helping out others across the Houston areas as flood waters ravage the city and surrounding areas. We’re keeping a close eye on it and have the latest right now on @WeatherNation pic.twitter.com/d6wrUhnxKc

Hundreds were rescued from #floodwaters that inundated streets & neighborhoods back on Thursday, September 19th. #TXwx #Imelda pic.twitter.com/SEbzWdDLRz

More heartbreaking footage of #Imelda ‚s #floodwaters over Beaumont, #Texas on Thursday, September 19th. #TXwx pic.twitter.com/KB7JR2ojjv

The Coast Guard was assisting with water rescues across several counties in the #Houston and Beaumont areas in #Texas on September 19.

Footage here shows a Coast Guard helicopter hoisting someone aboard near a hotel in #Beaumont.#TXwx #imelda pic.twitter.com/JtGabMAO47

— WeatherNation (@WeatherNation) September 20, 2019