Partner Roberta Biedronia opowiedział się „za” adopcją dzieci przez środowiska LGBT. Jego komentarz szybko zniknął. Przedwyborcze gierki po lewej stronie?

Przedwyborcze gierki po lewej stronie rozpoczęły się na dobre. Ostatnio na Facebooku Krzysztof Śmiszek, partner lidera Wiosny Roberta Biedronia opowiedział się za adopcją dzięki przez homoseksualistów. Jego wpis szybko zniknął jednak z portalu.

Wiele wskazuje na to, że zmiana zdania była podyktowana względami politycznymi. Śmiszek ma pierwsze miejsce na liście „Lewicy” we Wrocławiu. Niedawno został zapytany na FB czy popiera adopcję dzieci przez homoseksualistów – „jestem za” – odpowiedział. Co się jednak stało z jego wpisem? Bardzo szybko zniknął z serwisu.

Śmieszek jest partnerem Biedronia od siedemnastu lat. Parka homosiów planowała nawet kiedyś adopcję dzieci. Na szczęście nic z tego nie wyszło. Biedroń odpowiedział już kiedyś co to takiego się stało, że porzucił ten chory pomysł.

– Dzisiaj nie zrobię tego, bo moja praca zbyt mnie absorbuje – przypomina jego słowa portal SE.pl. Lider Wiosny dodał, że wpływ na tę decyzję miało też życie zawodowe jego partnera. – Krzysztof też pracuje na pełnych obrotach. A wychowanie dziecka to wielka odpowiedzialność – zaznaczył Biedroń.

Krzysztof Śmiszek za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Wpis już skasowany. pic.twitter.com/k4k5UOgfOU — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) September 20, 2019

Opowiadanie się za adopcją dzieci przez pary homoseksualne na FB i szybkie usunięcie komentarza może świadczyć o tym, że Śmiszek „zagrał” pod wybory. Ktoś mógł mu podpowiedzieć, że podobne wypowiedzi nie są drogą, która prowadzi do Sejmu RP.