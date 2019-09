Mentzen o kulisach powstawania 100 ustaw: „Prace trwały trzy lata. Projekty są gotowe do złożenia w Sejmie”

Wiceprezes partii KORWiN, autor #100ustawMentzena, udzielił wywiadu „Polsce The Times”, w którym mówił o najważniejszych założeniach przygotowanych zmian. – To projekty, które są już gotowe do złożenia w Sejmie. Są to m.in. ustawy gospodarcze, podnoszące poziom sprawiedliwości, czy zwiększające zakres wolności osobistej Polaków – powiedział Sławomir Mentzen.

Na początku Mentzen został zapytany, skąd w ogóle wziął się pomysł na napisanie 100 ustaw. – Zarzucano nam często, że nie mamy programu, że nie wiemy, co tak naprawdę chcemy zrobić. Dlatego ja chciałem pokazać, że można przygotować taki program oparty na solidnych fundamentach i który będzie można pokazać w trakcie kampanii. Wtedy postawiłem przed zespołem zadanie przygotowania stu projektów ustaw do wyborów parlamentarnych w 2019 roku – odpowiedział.

Prace nad nimi trwały trzy lata. – Oczywiście nie była to ciągła praca. Nie jestem w stanie oszacować tego wysiłku w godzinach, ale naprawdę dużo czasu trzeba było na te projekty poświęcić – przyznał.

Jak zaznaczył, że tylko on jest autorem projektów zmian. – To dzieło kilku osób. Ja napisałem niecałą połowę projektów, resztą zajmowały się inne osoby. Na koniec rzecz jasna przeczytałem wszystkie projekty i je akceptowałem. Przy czym nie z wszystkimi, które zaakceptowałem, całkowicie się zgadzam. Co do niektórych mam pewne wątpliwości, pewne kwestie rozwiązałbym nieco inaczej, ale nie chciałem też autorom za wszelką cenę narzucać mojej wizji – zdradził kulisy powstawania #100ustawMentzena.

Zapewnił, że napisane ustawy można z marszu złożyć w Sejmie. – Prawdopodobnie rozbudowałbym uzasadnienia niektórych ustaw, ale projekty – jako zapis prawny – są jak najbardziej gotowe do złożenia w Sejmie – wyjaśnił.

Wśród najważniejszych projektów wymienił prawo do posiadania broni, zmniejszenie ZUS-u dla przedsiębiorców, czy wyższy limit przejścia na VAT (400 tys. zł). – To m.in. ustawy gospodarcze, podnoszące poziom sprawiedliwości, czy zwiększające zakres wolności osobistej Polaków – powiedział Mentzen.

Na liście znalazł się również projekt przywracający karę śmierci, ograniczający aborcję czy likwidujące areszty wydobywcze. – Jest też np. ustawa umożliwiająca poszukiwanie skarbów wykrywaczami metalu, co teraz jest nielegalne i przez co cierpią detektoryści, pasjonaci, których jest w Polsce sporo.

Z pełną listą ustaw można zapoznać się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej – 100ustawmentzena.pl.

Źródło: polskatimes.pl/NCzas.com