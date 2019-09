Spór o mundury komunistycznego generała! Poseł Zgorzelski: „Jeżeli pani Jaruzelska chce coś oddawać, to niech najpierw odda willę”

Poseł Piotr Zgorzelski zarzucił rodzinie Jaruzelskich, że „w istocie za darmo” przejęli willę na warszawskim Mokotowie. W odpowiedzi córka generała Jaruzelskiego, Monika Jaruzelska odpowiedziała, że Zgorzelski nie zna faktów, a sprawę zbadała już prokuratura w 2018 roku.

W „RMF FM” przytoczono wypowiedź Moniki Jaruzelskiej, która przyznała, że ma w domu mundury jej ojca, generała Wojciecha Jaruzelskiego i chętnie oddałaby je do muzeum, ale o narracji innej niż IPN. Poseł PSL pytany, gdzie jego zdaniem – jako historyka – powinny się znaleźć mundury Jaruzelskiego, odpowiedział: – Na pewno nie w muzeum.

– Jeżeli pani Jaruzelska chce coś oddawać, to niech najpierw odda willę, w której przez wiele lat mieszkał generał Jaruzelski, a która należała do bardzo zacnej rodziny państwa Przedpełskich, pana Wiktora i Lidii – powiedział.

– Oni utracili tę willę w wyniku dekretu Bieruta i w roku 1977 Wojciech Jaruzelski można powiedzieć kupił ją od zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej za 320 tys. zł, po czym uzyskał 70 proc. bonifikatę, czyli w istocie otrzymał ją za darmo – podkreślił Zgorzelski.

Zarzuty Zgorzelskiego skomentowała Monika Jaruzelska. – Poseł Piotr Zgorzelski stawia żądania, nie znając faktów. Od 1938 roku Państwo Przedpełscy nie spłacili żadnej raty w BGK (dwa kredyty na 25 i 34 lata). Amerykańska komisja odszkodowawcza w 1965 roku odmówiła im roszczeń. Sprawę zbadała już prokuratura w 2018. Wątpliwości może rozwiać kolega Radny Jacek Ozdoba – odpowiedziała córka generała Jaruzelskiego.

Do sprawy odniósł wskazany przez Jaruzelską radny PiS, Jacek Ozdoba. – Temat wg mnie jest zamknięty. Co do bonifikaty, prokuratura prowadziła postępowanie, ale (wątpliwości) nie budził fakt przyznania prawa do własności nieruchomości. Ocena historyczna to co innego niż kwestia prawna – stwierdził.

Źródło: RMF FM/Twitter