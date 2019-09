Elon Musk zaprezentował nowy statek kosmiczny. Starship firmy SpaceX może latać na Marsa i z powrotem [FOTO/VIDEO]

Miliarder i właściciel firmy SpaceX Elon Musk zaprezentował w sobotę prototyp statku kosmicznego Starship, który – jak powiedział – będzie mógł przewozić zarówno ludzi jak i zaopatrzenie na Księżyc, ale także na Marsa i powrócić na Ziemię lądując pionowo.

W przemówieniu wygłoszonym w ośrodku kosmicznym Spacex w Boca Chica Village, na południu Teksasu Musk powiedział, że pierwszy próbny lot statku Starship odbędzie się za 1 – 2 miesiące.

Statek ma zostać wyniesiony na wysokość kilkudziesięciu kilometrów po czym powróci na Ziemię.

Musk podkreślił, że aby załogowe loty kosmiczne na dalsze odległości były możliwe niezbędne są statki kosmiczne wielokrotnego użytku. Dodał przy tym, że loty takie okażą się w niedalekiej przyszłości konieczne ze względu na wyczerpywanie się zasobów naturalnych Ziemi.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019