Łukaszenka za dużo „chlapnął”? Niepewny krok i dziwne zachowanie na lotnisku. Prezydent topi problemy w alkoholu? [VIDEO]

Był Borys Jelcyn, Leonid Kuczma, Aleksander Kwaśniewski, a z bliższej przeszłości Petro Poroszenko. Co ich wszystkich łączyło? Poważne podejrzenia o politykowanie „po alkoholu”. Wszystko wskazuje na to, że do tego grona dołączył Aleksander Łukaszenka.

Prezydent Białorusi znany jest raczej z nienagannej postawy, przynajmniej tak do tej pory prezentowany był w mediach. Do tej pory wpadki zdarzały mu się bardzo rzadko i były raczej związane z brakiem savoir-vivre. Nigdy jednak, nikt nie wiązał „dziwnego zachowania” z alkoholem.

Tym razem jednak sytuację nagrała kamera armeńskiego portalu news.am, który transmitował przylot Łukaszenki do stolicy kraju Erywania. Widać na nim doskonale, że prezydent „nie czuje się zbyt pewnie”, jak to określono w komentarzach.

Bardzo niepewny krok przy schodzeniu to nie wszystko. Ważne są również słowa, które miały paść w trakcie przywitania.

Na pytanie „Jak się masz?” ze strony premiera Armenii, Łukaszenka miał odpowiedzieć – Niczego sobie. Przybywamy do Erywania jak do domu, co się denerwujesz? U nas wszystko dobrze.

Jak można się domyślać, media na Białorusi nie podjęły tematu. W trakcie konferencji nie padły również pytania o podejrzaną niedyspozycję polityka.

