Rozjechali Pereirę! Pan dyrektor TVP.info Pochwalił obrzydliwy materiał „Wiadomości” o Konfederacji. Internauci mieli inne zdanie

Samuel Pereira znany jest z chamskiego i topornego okazywania wiernopoddańczej lojalności wobec partii PiS. Tym razem postanowił pochwalić „Wiadomości” za „dobry materiał” o „hucpie Konfederacji”.

– Dobry materiał @WiadomosciTVP o hucpie Konfederacji. Swoją drogą, wyborcom narodowcom powinna dać do myślenia, nieukrywana już jednomyślność Borysa Budki z liderami tej formacji – palnął na Twitterze jeden z naczelnych propagandzistów utrzymywanych z naszych pieniędzy, Samuel Pereira.

Internauci niemalże jednomyślnie skrytykowali tę bzdurę.

– Nie macie wstydu – pisze Damiano. – Hucpa to całe TVP – stwierdza „Polska Ponad Wszystko”. – xDDDDDDDD – skwitował inny internauta.

– W skrócie: -negujecie prawomocny wyrok sądu; -żenujące tłumaczenia, nie mające odbicia w faktach; -atak na Konfederację, „poparty” jak zwykle w tonie ruskich agentów i wspierania PRL; -użalacie się, że Polsat i TVN też manipulują; Prokuratura to za mało, wam psychiatry trzeba – ocenia „Ekspert z Telewizora”.

– Dobry? Zmanipulowane gowno. Opublikowali sondaż bez Konfy, na drugi dzień bez słowa ten sam już z i zdziwieni: my nic nie zrobiliśmy to atak na TVP! – podkreśla kolejny internauta.

Z kolei Adam „dla przypomnienia” wstawił screen wpisu… Beaty Szydło. – Wykorzystywanie telewizji opłacanej z pieniędzy podatników jako narzędzia w walce politycznej przeciwko AD [Andrzejowi Dudzie – red. nczas] jest łamaniem zasad państwa prawa – pisała w maju 2015 roku Szydło.

– Brawo, tylko wy umiecie tak kłamać i manipulować. Propaganda w gorszym wydaniu niż ta za PRL – pisze Mateusz.

A tutaj możecie obejrzeć, jak wyglądała kolejna manipulacja – także z kłamstwem – na temat Konfederacji w dzisiejszych „przeprosinach” TVP.

