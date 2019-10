Warszawa drogo płaci za rządy Platformy. W „Czajkę” trzeba wpompować kolejne 23 mln złotych

W Warszawie podpisano umowę na naprawę układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Czajka”. Jej wartość to 23 mln zł netto, a roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę. Za projekt odpowiedzialna będzie Inżynieria Rzeszów SA. Dwa kolektory znajdujące się pod Wisłą uległy awarii pod koniec sierpnia.

„W dniu 2 października br. w siedzibie MPWiK podpisano umowę z Inżynierią Rzeszów S.A. na odtworzenie układu przesyłającego ścieki do Zakładu „Czajka”. Mając świadomość, jak ważne jest przywrócenie przesyłu ścieków rurociągami pod Wisłą dla mieszkańców Warszawy oraz środowiska naturalnego, Spółka w wykonaniu obowiązków informuje, że podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące naprawy układu przesyłowego ścieków. Roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – poinformował MPWiK w specjalnym komunikacie.

Spółka podała, że w ramach umowy wykonawca zamontuje nowe stalowe rury o długości około 100 m każda, a także wykona inne prace odtworzeniowe i remontowe, w tym próby szczelności rurociągów przed ich rozruchem.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”. W efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier rząd podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalni „Czajka”.

Zastępczy rurociąg poprowadzony został poprzez tymczasowy most pontonowy na Wiśle. Według wstępnych założeń ma on działać do 15 listopada. Plany może jednak pokrzyżować pogoda – jeśli wcześniej przyjdą siarczyste mrozy, zarówno most, jak i rurociąg będzie trzeba natychmiast zdemontować.

Budowa i instalacja rurociągu wyniosła 41 mln złotych. Dzienny koszt utrzymania zastępczego rurociągu wynosi ok. 50 tysięcy złotych.

To oczywiście nie wszystkie koszty, jakie poniesiono w związku z awarią „Czajki”. Jak przyznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, miasto wydało do tej pory 7 mln złotych tylko na ustalenie przyczyny awarii kolektorów. Kolejne 23 mln kosztować będzie naprawa zepsutych kolektorów.