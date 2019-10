Kulesza oburzony po sprostowaniu „Wiadomości TVP”: „To nadaje się na kolejny pozew”

Jakub Kulesza, wiceprezes partii Wolność i poseł na Sejm odniósł się do sprostowania „Wiadomości TVP”, które zostały zobligowane przez sąd do przyznania, że zmanipulowały przekaz związany z sondażem przedwyborczym – w jednym z materiałów pominęły wynik Konfederacji.

Sprostowanie zaczęło się od słów Danuty Choleckiej – „zaczynamy od jednego z najbardziej kuriozalnych wyroków polskiego sądownictwa”. Dalej prowadząca „Wiadomości” przekazała: „Telewizja Polska ma opublikować sprostowanie niepełnej informacji, którą sami uzupełniliśmy i zaprezentowaliśmy na antenie już siedem dni temu”.

Później oczom widzów ukazał się tekst sprostowania, który był tak mały, że niewielu było w stanie rozszyfrować jego treść. Więcej na temat skandalicznego sprostowania TUTAJ.

Materiał „Wiadomości” po raz kolejny oburzył polityków Konfederacji, którzy zapowiedzieli, że nie odpuszczą i przygotowują kolejny pozew.

„Co by nie mówić o nieudolności rządu PiS, to w taniej propagandzie są pierwsza klasa. Nie mogą jednak stać ponad prawem. Dzisiejszy materiał @WiadomosciTVP nadaje się na kolejne pozwy. Szczegóły jutro o 12:30 na konferencji prasowej w Sejmie” – napisał na Twitterze Kulesza.

Co by nie mówić o nieudolności rządu PiS, to w taniej propagandzie są pierwsza klasa. Nie mogą jednak stać ponad prawem. Dzisiejszy materiał @WiadomosciTVP nadaje się na kolejne pozwy. Szczegóły jutro o 12:30 na konferencji prasowej w Sejmie.

— Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) October 3, 2019