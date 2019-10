Michalkiewicz o słowach Ziemkiewicza: „Nie wiem, czy sam do tego doszedł”

Stanisław Michalkiewicz skomentował postawę Rafała Ziemkiewicza, którego serce – jak przyznaje – bije na prawo od PiS. Nie przeszkadza mu to jednak krytykować Konfederacji Wolność i Niepodległość, bo ta jest oczywiście dopuszczalna, ale przede wszystkim stać murem za mediami głównego nurtu, które zamilczają środowiska wolnościowców, narodowców i konserwatystów.

Ziemkiewicz, legitymując działania TVP, stwierdził niedawno, że Konfederacja „postrzegana jako partia bez szans na wejście do przyszłego Sejmu, margines i folklor”. Na te zarzuty odpowiedział inny publicysta, Stanisław Michalkiewicz.

– Nie zgadzam się z oceną Ziemkiewicza. Być może on wie coś, czego ja nie wiem. Ale Konfederacja zebrała podpisy w całym kraju, w związku z czym nie jest taki folklorem, jak te ugrupowania, które podpisów nie zebrały. Chociażby z tego powodu należałoby ją traktować tak samo, jak inne partie – powiedział na antenie „Mediów Narodowych” Michalkiewicz.

– Nie wiem zresztą, kto koledze Ziemkiewiczowi powiedział, że Konfederacja to folklor. Ponieważ go znam i lubię, to nie powiem, że oficer prowadzący mu to przekazał (śmiech), ale ktoś mu musiał to powiedzieć. Nie wiem, czy sam by do tego doszedł – wbił szpilkę Ziemkiewiczowi.

Michalkiewicza bardzo rozbawiło określenie Konfederacji mianem folkloru, dlatego ciągnął temat. – Jak zresztą odróżnić co jest, a co nie jest folklorem? Skoro wg kolegi Ziemkiewicza na przykład Pan Biedroń nie jest folklorem, to już nie wiem, co nim jest.

Ziemkiewicz w swojej analizie potępiającej Konfederację stwierdził również, że gdyby ta była zagrożeniem dla PiS-u, to wręcz mieszkałaby w TVN-ie.

Michalkiewicz wskazuje jednak inny powód zamilczania Konfederacji nie tylko przez TVP, ale i TVN. – Kampania wyborcza zmierza do przekonania społeczeństwa, że to jest plebiscyt pomiędzy obozem płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, a obozem zdrady i zaprzaństwa, a poza tym nie ma życia – powiedział.

– Każde ugrupowanie, które chce ten schemat przełamać, jest przez tych ‚mądrych, roztropnych i przyzwoitych’ traktowane jako folklor – zakończył Michalkiewicz.

Źródło: YouTube/Media Narodowe/Nczas.com