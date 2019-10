Ona by tak chciała… na Konfederację! Najnowszy klip wyborczy Konfederacji hitem w sieci [VIDEO]

Najnowszy klip wyborczy Konfederacji rozchodzi się jak świeże bułeczki! To przeróbka znanego hitu Ronniego Ferrari „Ona by tak chciała”, który stał się w Polsce hitem końca wakacji.

Przeróbka „Ona by tak chciała…” zrobiona przez sympatyków Konfederacji pojawiła się już dwa tygodnie temu. Teraz Konfederaci postanowili nagrać do niej klip wyborczy.

W klipie grają zarówno liderzy Konfederacji jak i piękna dziewczyna, „królewna”, która szuka partii, na którą odda głos.

Trzeba przyznać Konfederatom, że mają dystans do siebie i „czują bluesa”. Z pewnością inni drętwi politycy nie odważyliby się na taki rozrywkowy klip.

Poniżej słowa piosenki:

Potęgę w łapie mam

I skreślić kogoś mogę

Ulotki czytam sam

Banerów szał na dworze

Na kogo głos mój dać

Ktoś może mi podpowie?

I widzę plakat tam

przy którym tracę głowę.

Obniżą, obniżą, obniżą nam podatki!

W portfelu większy hajs, zostanie na wydatki

I puka i puka i puka ktoś do drzwi

STOP IMIGRANTOM to podpowiada mi!

Ref. Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno

Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno

Kaczyński obiecuje pięćset Wam podaruje,

Lecz o tym już nie wspomni, ile wam zajebuje

Haraczem się podzieli, który Ty jemu płacisz,

Weź policz to kolego ile Ty na tym tracisz…

PeOwce te złodzieje odsunięci już od myta

Tak kwiczą bo to świnie oderwane od koryta

Lewica – Komuniści i Marksiści oraz geje

Gdy słyszę ich pomysły to się tylko głośno śmieje

A najlepsza na to wszystko jest ekipa od Kamysza

Nie zależnie kto to wygra widzi w nim już towarzysza

99 procent tyle z nimi jest problemów

Oni mądrzy gdy kampania

Potem spadaj przyjacielu!

Ref. Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno

Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno

Konfederacja w Gdańsku

Konfederacja w Wawce

Konfederacja w Łodzi

Konfederacja zawsze!

Konfederacja w Białym

Konfederacja w Włocku

Konfederacja w Stanach

Konfederacja w Płocku

Konfederacja w Gdańsku

Konfederacja w Wawce

Konfederacja w Łodzi

Konfederacja zawsze!

Konfederacja w Białym

Konfederacja w Włocku

Konfederacja w Stanach

Ref. Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno

Na KONFEDERACJE głos na pewno

Jeśli umiesz tylko liczyć bankroll

Na KONFEDERACJE ja na pewno

Trzynastego daj im głos Królewno