Rodzice Grety Thunberg wydali książkę. Posługując się metaforą stwierdzają, że widzi dwutlenek węgla „gołym okiem”

Rodzice Grety Thunberg wydali w Szwecji książkę poświęconą swojej rodzinie pt. „Sceny z serca. Nasze życie dla klimatu”. Wychwalając pod niebiosa córkę stwierdzili, że ma wizję, gdy „gołym okiem” dostrzega dwutlenek węgla, który zamienia atmosferę w gigantyczne wysypisko.

W rodzinnej biografii wskazują, że u małej Grety zdiagnozowano zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz zespół Aspergera. Uważają również, że ich dziecko zostało obdarzone darem pamięci fotograficznej, dzięki czemu jest w stanie wymienić wszystkie pierwiastki chemiczne z układu okresowego w ciągu jednej minuty.

W innym rozdziale książki nawiązują do baśni Hansa Christiana Andersena „Nowe szaty króla”. Posługując się metaforą wskazują, że Greta potrafi dostrzec „gołym okiem” dwutlenek węgla.

– Greta jest w stanie zobaczyć to, czego inni ludzie nie nie chcą lub nie potrafią dostrzec. Gołym okiem widzi dwutlenek węgla. Widzi, jak wydobywające się z naszych kominów gazy cieplarniane napędzane przez wiatr dostają się do nieba, przez co atmosfera zmieni się w gigantyczne wysypisko – opisują.

Wspominając dzieciństwo podają, że Greta zafascynowała się zmianami klimatu już w wieku 8 lat. Wszystko dlatego, że w szkole, podczas projekcji jednego z filmów przyrodniczych, zobaczyła zdjęcia plastiku zanieczyszczającego morza i oceany. Miała się wtedy rozpłakać, czym wprawiła w osłupienie resztę klasy.

Rodzice zapewniają też, że na co dzień prowadzą bardzo ekologiczny tryb życia. Są weganami, mają własny ogród z warzywami poza miastem, poruszają się wyłącznie samochodem elektrycznym i to tylko w ostateczności.

Coraz więcej osób zauważa groteskowość w nachalnym promowaniu nieletniej aktywistki klimatycznej. – Martwię się, że wykorzystujemy takie dziecko, które prawdopodobnie powinno się leczyć, ponieważ jak sama powiedziała, ​​ma anoreksję, chorobę Aspergera oraz ​​walczy z depresją – powiedział niedawno znany australijski psycholog, dr Michael Carr-Gregg.

Nie brakuje również opinii, że Greta Thunberg – było nie było jeszcze dziecko – manipulowana jest przez rodziców i gigantyczne lobby energetyczne.

Malena Ernman, matka Grety, była nadzieją szwedzkiej Eurowizji w 2009 roku, występując w konkursie z piosenką „La Voix”. Ojcem jest znany w Szwecji aktor Svante Thunberg. Rodzina spokrewniona jest również ze Svante Arrheniusem, laureatem nagrody Nobla, który stworzył hipotezę globalnego ocieplenia i wpływu gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne.

Źródło: faz.net/NCzas.com