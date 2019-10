Konfederacja jest skazana na sukces? Gwiazdy TVN24 nie mają wątpliwości [VIDEO]

Po Twitterze krąży nagranie, na którym widzimy, jak największe gwiazdy TVN24, czyli Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz rozprawiają o Konfederacji. Czy jedyne antysystemowe ugrupowanie w tych wyborach jest skazane na sukces?

Już w tym tygodniu czeka nas cała seria debat przedwyborczych. Wśród nich ta organizowana przez TVN24, we wtorek. W tym kontekście dziennikarze TVN24 rozmawiali o tym, co może się dziać w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej.

Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz odnieśli się między innymi do słów Janusza Korwin-Mikke o ewentualnym sojuszu z Rosją, jeżeli nie byłby możliwy sojusz z USA, taki jaki ma ten kraj z Izraelem. Słowa prezesa partii KORWiN zostały zmanipulowane przez portal Onet.

– Czy myślicie, że ten ostatni tydzień będzie polegał na tym, aby mobilizować swój elektorat, czy na tym, aby skupiać się, żeby nie popełniać błędów (…) wypowiedź Korwin-Mikkego o zawieraniu sojuszu z Rosją to jest strzał w stopę dla Konfederacji – stwierdził redaktor prowadzący.

Innego zdania byli jednak jego goście. – To nie jest nic nowego. Ci którzy głosują na Konfederację wiedzą jakie poglądy ma Janusz Korwin-Mikke, to nie jest taki pogląd najbardziej ostry w jego wykonaniu, więc moim zdaniem nie będzie miało to żadnego znaczenia – skomentowała Monika Olejnik.

Jej zdaniem elektorat Konfederacji poprze to ugrupowanie bez względu na to, co Janusz Korwin-Mikke powie w ciągu ostatniego tygodnia. – Konfederacja nie jest w stanie sobie strzelić w stopę. Jeżeli chce wejść do parlamentu musi o sobie mówić, o sobie przypominać, musi przypominać, że istnieje – dodał Grzegorz Kajdanowicz.

To dość ciekawe słowa jak na dziennikarza stacji, która Konfederację całkowicie wycięła ze swej stacji, mimo że ta ma koło poselskie.