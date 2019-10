Korwin-Mikke ostro do Ziemkiewicza. „Pobił dr Goebbelsa. Z mądrego człowieka zrobił się PiS-owski szczekacz”

W ostatnim czasie Rafał Ziemkiewicz ostro krytykował Konfederację Wolność i Niepodległość. W tym samym czasie zabrakło z jego strony krytyki TVP, które wprost ocenzurowało Konfederację, co spotkało się z oburzeniem wielu dziennikarzy.

Do postawy Rafała Ziemkiewicza odniósł się Janusz Korwin-Mikke. – P.Rafał A.Ziemkiewicz, jak słusznie przypuszcza FRONDA: stary ruski agent (patrz obrazek), uparcie stosuje znaną taktykę „Łapaj złodzieja” – czyli oskarża innych o działanie na rzecz Rosji. W ten sposób stara się nieudolnie ukryć agenturalne działania czołówki PiSu – uważa były europoseł partii KORWiN.

W dalszej części wpisu Korwin-Mikke pisze o tym, iż według niego PiS jest partią rosyjskiej agentury, która jest gotowa sprzedać interes Polski. – Być może to nie agenturalność, lecz typowo PiSowska głupota, którą zaraził się i p.Ziemkiewicz – kontynuuje lider Konfederacji.

Podczas audycji w Telewizji Republika Ziemkiewicz skłamał lub po prostu bez sprawdzenia źródła powtórzył za Onetem, że Korwin-Mikke chce wyjść z NATO i wejść do Rosji. Manipulacje niemieckiego portalu dla Polaków i przekręcenie słów Korwin-Mikkego opisywaliśmy już wcześniej.

– Dowiedziałem się, że chcę „wyjść z NATO i wejść do Rosji”, w dodatku „Jako samodzielny równorzędny partner” (jakbym ja kiedykolwiek coś podobnego powiedział!) . Że „mamy zażądać od Ameryki równorzędnego sojuszu bilateralnego” (??), „Tak jak Izrael mamy mieć taki sojusz” (Czy Izrael ma z USA „sojusz równorzędny”??), „bo jak nie, to taki sam sojusz zawrzemy z Rosją” bo „Putin potraktuje nas jak równą sobie potęgę” (gdzie ja coś takiego powiedziałem???) a w ogóle to jest to „duch Becka” (jak gdybym nie był znanym przeciwnikiem polityki śp.płk.Józefa Becka – i jakby On był zwolennikiem sojuszu z Sowietami!) i wreszcie „Ameryka ma przyjąć ustawę 448, w której zmusi Żydów do zapłacenia nam odszkodowań za arendarzy XVII i XVIII wieku wyzyskujących chłopów” – pisze Korwin-Mikke.

– Te KOMPLETNIE nonsensowne pomówienia wynikają stąd, że uparcie demaskuję rosyjski charakter PiSu i agenturalność jego przywódców – więc p.Ziemkiewicz próbuje to nieudolnie kontrować. Jednak jakiś poziom obowiązuje – p.Ziemkiewicz pobił już dra Józefa Goebbelsa, pobił p.Jerzego Urbana i zeszedł na poziom TVP. Cóż: z kim przestajesz – takim się stajesz… – podsumowuje były europoseł. – Od tej pory przestaję Go uważać za publicystę. To była długa ewolucja, ale z mądrego człowieka zrobił się PiSowski szczekacz.