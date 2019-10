Patryk Jaki wrzeszczy o skandalu i uderza w Korwin-Mikkego. „Skandal to jest robić g**ę Stanom i Izraelowi”

W ostatnim czasie Patryk Jaki został rzucony na front walki z Konfederacją. Europoseł PiS-u tym razem udostępnił materiał ze zmanipulowanymi słowami Janusza Korwin-Mikkego i zaapelował, by nie głosować na jedyną antysystemową siłę w tych wyborach.

Ponad tydzień temu Janusz Korwin-Mikke udzielił wywiadu, w którym mówił o relacjach Polski z USA i Rosją. Zmanipulowana wersja słów prezesa partii KORWiN trafiła do sieci. Korwin-Mikke nie mówił, jak mu się to przypisuje, o opuszczeniu przez Polskę NATO.

Co więcej nie mówił też, że jest zwolennikiem sojuszu z Rosją, a jedynie taki sojusz można by zawrzeć, gdyby nie udało się osiągnąć takiego porozumienia z USA, jakie ma obecnie Izrael. Wówczas dzięki sojuszowi z Rosją, Polska mogłaby uniknąć wojny.

To o czym tak naprawdę mówił Janusz Korwin-Mikke opisywaliśmy już na portalu nczas.com. Tymczasem Patryk Jaki udostępnił link do portalu dziennik.pl, ze zmanipulowanymi słowami JKM-a: „Polska powinna wyjść z NATO i zawrzeć sojusz z Rosją”.

– Skandal! Nie głosować na Konfederacje! – napisał w sobotni wieczór Patryk Jaki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości szybko jednak doczekał się odpowiedzi ze strony Internautów.

– Skandal to jest robić g**ę Stanom i Izraelowi – pisze Paweł. – Czyli 5% jest ;) inaczej nie było by krzyku – dodaje Maciej.

Pełny cytat wraz z wyjaśnieniem przytoczył nieumiejącemu czytać ze zrozumieniem Patrykowi Jakiemu, Rafał:

– „Ja bym był zwolennikiem, żeby albo zawrzeć dwustronny pakt z Ameryką, taki jaki ma Izrael, a jeżeli nie, to zawrzeć sojusz z Rosją. Do Rosji nam bliżej i dzięki temu unikniemy groźby wojny z Rosją – powiedział.” Rozumiesz Pan Jaki Patryk ,że to stopniowanie? Najlepszym rozwiązaniem jest dwustronny sojusz z USA. ( Nie taki jak wy macie czyli robienie łaski USA i Izraelowi).