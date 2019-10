W odmętach lewackiego szaleństwa. Władze miasta chronią kolorowych uczniów przed „uciskiem” zachodniej matematyki

Władze amerykańskiego Seattle wprowadzają do publicznych szkół zalecenia dotyczące uczenia matematyki. Mają one „ochronić” uczniów z mniejszości etnicznych i kulturowych przed „opresyjnym charakterem matematyki”.

Zalecenia zostały opracowane przez Komitet Doradczy badań Etnicznych – Ethnic Studies Advisory Committee. Prace Zlecił miejski Urząd Nadzoru Instrukcji Publicznych.

Celem jest dostarczenie uczniom z mniejszości etnicznych narzędzi i materiałów, by łatwiej było im przejść kolejne poziomy edukacji podstawowej i średniej. Wśród nich znalazły się wskazówki i zalecenia dotyczące nauki matematyki. Mają one uświadomić uczniom opresyjny charakter matematyki. Oto garść zagadnień zawartych we wskazówkach i zaleceniach, nad którymi mają pracować uczniowie.

Jaka jest moja tożsamość matematyczna?

Kto sprawuje władzę w klasie matematycznej?

W jaki sposób manipuluje się matematyką, aby umożliwić istnienie nierówności i ucisku?

Kto dopuszcza się ucisku?

Kto chroni ucisk?

Wyjaśnij, w jaki sposób matematyka i technologia i / lub nauka są ze sobą powiązane oraz w jaki sposób technologia i / lub nauka były i są wykorzystywane do ucisku i marginalizacji ludzi i społeczności kolorowych.

Władza i ucisk, zgodnie z definicją badań etnicznych, to sposób, w jaki jednostki i grupy definiują wiedzę matematyczną, tak aby postrzegać matematykę „zachodnią” jako jedyną uzasadnioną i prawidłową. Ta definicja „prawdziwości matematyki” jest następnie wykorzystywana do pozbawienia praw obywatelskich przedstawicieli kolorowej mniejszości. Wymazuje też historyczny wkład ludzi kolorowych w rozwój matematyki.

Jak zmienić indywidualistyczne myślenie w matematyce na myślenie kolektywne.

Czy ze swojego doświadczenia potrafisz rozpoznać i nazwać uciążliwe praktyki matematyczne?

Dlaczego / w jaki sposób analizy oparte na danych uniemożliwiają zniesienie dyskryminacji?

W Seattle od lat władze sprawują Demokraci, a teraz już skrajni lewacy. Wszystkie miejskie instytucje publiczne zobowiązane są do przestrzegania politpoprawności, dbania o „różnorodność”, „wyrównywanie szans” i prowadzenie akcji „afirmacyjnych wobec mniejszości etnicznych”. Zalecenia dotyczące matematyki są tylko jednym z przykładów pokazujących absurdy i groteskę lewicowej propagandy i politycznego zindoktrynowania.