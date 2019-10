PILNE! Aresztowano sprawcę zamachu w Halle! Co najmniej dwie osoby zginęły, wiele zostało rannych [VIDEO ZE STRZELANINY]

Niemiecka policja aresztowała podejrzanego o udział w strzelaninie w mieście Halle. Miał na sobie mundur wojskowy i niemiecki hełm.

Sprawca strzelał z karabinu maszynowego do ludzi przed synagogą, w czasie jednego z najważniejszych żydowskich świąt religijnych – Jom Kipur.

Na cmentarz żydowski wrzucono też granat. Zajścia miały miejsce dzień po podejrzeniu ataku w Limburgii. Nie jest jasne, czy napastnik jest islamistą.

Opublikowany został materiał filmowy ze strzelaniny. Są doniesienia, że sprawca oddał także strzały w kierunku ​​sklepu z kebabem.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS

— Guy Elster (@guyelster) October 9, 2019