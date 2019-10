Jackowski przypomina: „Mówiłem, że Turcja będzie na wojnie”. Ten konflikt może doprowadzić do kolejnej inwazji imigrantów do Europy! [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w najnowszej transmisji na YouTube przypomniał, że niedawno przewidywał jakiś konflikt z udziałem Turcji na Bliskim Wschodzie. Jak zaznaczył, może to przełożyć się na kolejną falę imigrantów zmierzających do Europy. Na ten temat wypowiadał się też niedawno szef MSW Niemiec.

– Bardzo często w komentarzach, gdzie wypowiadam się na temat zagrożenia poważną wojną, konfliktem międzynarodowym niektóre osoby piszą „wygląda pan na poważnego człowieka, ma sukcesy w sprawach kryminalnych i zaginięć osób, czemu pan się błaźni mówiąc ciągle o tej wojnie? Parę razy wyjaśniałem. Nie sądzę, żebym się błaźnił – powiedział jasnowidz Jackowski.

– Problem Bliskiego Wschodu dotyczy nas bardzo mocno. Czy tego chcemy czy nie, mamy wiele wspólnego, bo z falą imigracji, która głównie z Bliskiego Wschodu zalała Europę […] przeszło bardzo dużo wojowników, terrorystów […]. Władze pewnego miasta kazały nie opuszczać domów, nie zbliżać się do okien. Ludzie! To są nagminne, ale rzadkie rzeczy. Zwróćmy uwagę, że w każdej chwili na pewien rozkaz w Europie – może się to brutalnie nasilić, by obywatele Europy poczuli się zaniepokojeni – wyjaśnił jasnowidz z Człuchowa.

– Ta wojna trwa. Nie od września, czy od teraz. Niepokojąco potwierdza się to, że jakieś istotne działania wojenne zaczęły się na Bliskim Wschodzie, które zrobiła Turcja. A mówiłem o Turcji, że albo zostanie w coś wciągnięta albo sama coś zrobi. Coraz mniej jest jedności jeśli chodzi o Bliski Wschód. A jest jeszcze sprawa Iranu! – przypomniał.

Co niezwykle ciekawe, niedawno szef niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych Horst Seehofer powiedział w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”, że Europie grozi większy kryzys migracyjny od poprzedniego. Postulował on, aby zwiększyć bezpieczeństwo zewnętrznych granic UE.

– Jeśli nie zadbamy o kontrole na zewnętrznych granicach UE, będziemy świadkami fali uchodźców być może nawet większej niż było to cztery lata temu – powiedział Seehofer.

Czy więc napad Turcji na Kurdów pozostawionych przez USA wywoła nową inwazję imigrantów do Europy?