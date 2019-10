14 procent Polaków cierpi na FOMO. Najbardziej narażeni są mężczyźni z dużych miast

14 proc. Polaków ma objawy syndromu FOMO. Skrót ten oznacza paniczny lęk przed odłączeniem od sieci i mediów społecznościowych. Raport opublikował Uniwersytet Warszawski.

Raport „FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem” przygotowali naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacze panelu „Ariadna” i Google.

Z raportu wynika, że lęk przed odłączeniem od Internetu i mediów społecznościowych częściej dotyka mężczyzn (17 proc.) niż kobiety (11 proc.).

Skala „sfomowania” jest również zależna od miejsca zamieszkania. „Sfomowanych” jest aż 18 proc. mieszkańców dużych miast, 16 proc. osób zamieszkujących średniej wielkości miejscowości i 14 proc. mieszkańców wiosek.

Na FOMO ma cierpieć ok. 14 proc. Polaków. Syndrom pierwszy raz zdiagnozowano w latach 90. XX w. i od tamtego czasu jego skala rokrocznie się powiększa.

FOMO pojawia się gdy zbyt często korzystamy z Internetu, szczególnie z mediów społecznościowych takich jak Twitter czy Facebook. Dużo szybciej „infekuje” osoby młodsze, które „od zawsze” żyją w dwóch rzeczywistościach – realnej i wirtualnej.

FOMO jest ściśle powiązane z uzależnieniem od informacji. Gdy osoby cierpiące na ten syndrom czują, że nie mogą natychmiast zdobyć jakiejś wiedzy na interesujący ich temat to zaczynają odczuwaj irytację i stają się agresywne.

Sfomowane osoby tracą dużo czasu na przeglądanie swoich prywatnych mediów – robią to w czasie posiłków, jazdy samochodem etc., co negatywnie wpływa na ich koncentrację.

Źródło: „FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem” UW