Była Kulczyka wypina się na Instagramie. W tle Joanny Przetakiewicz głos tajemniczego mężczyzny [VIDEO]

Joanna Przetakiewicz pochwaliła się na Instagramie jak ćwiczy. Była partnerka ś.p. dra Jana Kulczyka jest pod opieką tajemniczego mężczyzny, którego w materiale nie widać, a jedynie słychać.

– LUNCH BREAK. Come up- yeah. Stay down, stay low- no ;) oczywiście jak zwykle ćwiczę włosami – czytamy w opisie nagrania wrzuconego przez Joannę Przetakiewicz na Instagrama.

Widzimy na nim, jak była partnerka Kulczyka ćwiczy na siłowni. Jednak zainteresowanie internautów wzbudziło coś, czego nie widać. A raczej ktoś.

Osobą, która „dyryguje” ćwiczeniami jest jakiś mężczyzna, który w dodatku mówi po angielsku. Czy to zwykły trener? A może jakiś znany personalny trener?

Uwagę zwrócił też fakt, że Przetakiewicz ćwiczy nie w spiętych w kucyk, ale rozpuszczonych włosach. Zapytana przez fana, czy zawsze takie ma do ćwiczeń, odpowiedziała, że „przeważnie”.