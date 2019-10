Zmieniono dwa lokale wyborcze. W jednym był wybuch. W drugim pożar

W sobotę miały miejsce dwa incydenty, które spowodowały, że trzeba było przenieść komisje wyborcze do innych lokali – poinformowała w niedzielę w Polsat News szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

„Miały miejsce dwa incydenty, które spowodowały, że komisarze musieli podjąć decyzje o zmianie lokali i siedzib obwodowych komisji wyborczych” – powiedziała Pietrzak.

Dodała, że w jednym przypadku doszło do wybuchu pieca, co spowodowało konieczność przeniesienia lokalu wyborczego. Lokal wyborczy będącym siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łowczy- Kolonia pod adresem Łowcza-Kolonia 39, 22-107 Sawin zostaje przeniesiony do lokalu zastępczego znajdującego się w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin”

W drugim przypadku miał miejsce pożaru budynku, w którym mieścił się lokal wyborczy.

Źródło: PAP, msn