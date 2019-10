Dziesiątki rannych w wyniku pacyfikacji protestów w Barcelonie. Ludzie wyszli na ulice po decyzji sądu [VIDEO]

Ponad 80 osób zostało rannych w wieczornych starciach separatystów z policją w Barcelonie. Protesty mają związek z ogłoszonym w poniedziałek rano przez hiszpański Sąd Najwyższy orzeczeniem, skazującym 9 katalońskich polityków na kary więzienia od 9 do 13 lat.

Po północy służby medyczne Katalonii poinformowały, że ponad 80 osób potrzebowało pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej wskutek zamieszek trwających od późnego popołudnia w różnych częściach Barcelony.

Pierwsze manifestacje niezadowolonych z wyroku skazującego katalońskich separatystów rozpoczęły się spontanicznie po południu na ulicach największych miast regionu: Barcelony, Tarragony oraz Gerony.

Po próbie zablokowania barcelońskiego lotniska El Prat przez protestujących policja użyła pałek i gazu łzawiącego, aby rozpędzić manifestantów. Wprawdzie do północy udało się wyprzeć większość protestujących z głównego portu lotniczego regionu, ale wciąż nie przywrócono porządku na terenie obiektu.

Według władz lotniska El Prat z powodu blokady oraz starć policji z manifestantami, w których ucierpiało 38 osób, w poniedziałek wieczorem odwołano ponad 100 lotów.

Kilkanaście tysięcy manifestantów blokuje od wieczora główne ulice Barcelony. Większość z nich przyniosła ze sobą flagi Katalonii. W niektórych miejscach manifestanci starli się z policją lub obrzucili funkcjonariuszy kamieniami.

Przed północą zwolennicy separatyzmu zablokowali też kilka tras szybkiego ruchu w Katalonii, w tym jedną z autostrad w okolicach Tarragony.

W poniedziałek rano SN skazał 9 katalońskich separatystów na kary od 9 do 13 lat więzienia za podburzanie w związku z nielegalnym referendum niepodległościowym w tym regionie Hiszpanii z 1 października 2017 r.

Trzej pozostali oskarżeni w trwającym od lutego 2019 r. procesie zostali uznani za winnych tylko nieposłuszeństwa i uniknęli kary więzienia.

Po południu premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził przekonanie, że orzeczenie SN “zostanie w pełni wykonane”. Zaznaczył, że liczy, iż partie opozycyjne, reprezentowane w Kongresie Deputowanych, staną po stronie rządu po werdykcie skazującym katalońskich separatystów.

⬛️ ⬜️ ✈️Thousands of protesters occupy Barcelona airport to protest against the sentences of the 12 Catalan political and social leaders. Several flights have been cancelled. Civil disobedience protests are being organized all over the Catalan territory. #StandUpForCatalonia pic.twitter.com/ycenzBfcVB — Assemblea International (@assemblea_int) 14 października 2019

EARLIER: Spanish police beat Catalan independence protesters with batons at Barcelona’s international airport. Protests erupted around the city after Spain’s Supreme Court convicted 12 prominent separatist leaders of sedition for their failed 2017 secession bid pic.twitter.com/JQsmtzI4Nm — Bloomberg TicToc (@tictoc) 15 października 2019

Watch this Europe ❗

To vote and protest peacefully in Spain entails prison sentences and police aggression.

This is happening NOW in Barcelona.#SpainIsAFascistState pic.twitter.com/444ApC8RgK — Cartes per la República (@CartesxRep) 14 października 2019

Pro-independence protests: police begin a major charge against protesters at Barcelona’s El Prat airport, with officers swinging their batons at anybody nearby Learn more: https://t.co/ikNjAFqt85 pic.twitter.com/n60AlpvZIE — Catalan News (@catalannews) 14 października 2019

Źródło: PAP