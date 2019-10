Skwar i afrykańskie upały we wtorek. Już w środę gwałtowna zmiana [PROGNOZA POGODY]

Za nami doprawdy piękny weekend. Dobra pogoda, którą zawdzięczamy wyżowi Lisabeth, dobiega końca. Jeszcze we wtorek będzie naprawdę ciepło, jak na połowę października, jednak już od środy czeka nas gwałtowna zmiana w środę.

Wyż Lisabeth sprawił, że weekend upłynął nam pod znakiem słonecznej pogody i wysokich temperatur. Jeszcze we wtorek będziemy cieszyć się wysoką temperaturą i piękną słoneczną aurą, jednak już w nocy z wtorku na środę, dojdzie do gwałtownej zmiany.

Termometry we wtorek pokażą od 20 do 24 stopni Celsjusza, z kolei już w środę spadną do kilkunastu stopni Celsjusza. Wówczas na wschodzie temperatura ciągle będzie dochodziła do 20 stopni, na Zachodzie będzie chłodniej o kilka stopni Celsjusza.

To efekt odejścia wyżu nad Morze Czarne i wejścia na jego miejsce niżu znad Atlantyku. Przez kilka dni będziemy mieli przejściową pogodę, a kolejna zmiana nastąpi dopiero w połowie następnego tygodnia. Wówczas też zacznie się kolejne ocieplenie.