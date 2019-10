Krzysztof Bosak mocno! Należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa

– Należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa – uważa Krzysztof Bosak. Stwierdzenie to padło w kontekście rozmów o ustawie „Stop Pedofilii”.

„Należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa” – taką tezę Krzysztof Bosak z Konfederacji wysnuł w kontekście lewicowych prób zablokowania obywatelskiej ustawy „Stop Pedofilii”. Dla konserwatystów nie do pomyślenia byłoby łączenie praktyk o charakterze pedofilskim z jakąkolwiek edukacją.

– Oto istota różnicy zdań między konserwatystami a lewicą w kwestii edukacji seksualnej: Przekazywanie wiedzy o seksualności nie jest tym samym co zachęcanie małoletnich do praktyk seksualnych. Prawidłowa edukacja polega na zachęcaniu małoletnich do wstrzemięźliwości seksualnej – uważa Bosak.

I kontynuuje swoją myśl:

Próba pogodzenia edukacji seksualnej w wariancie lewicowym i konserwatywnym jest absurdalna, ponieważ istotą lewicowości w sferze płciowej jest całkowite zanegowanie chrześcijaństwa i deprawacja udająca pedagogikę. Dlatego należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 17, 2019

– Istotą lewicowości w sferze płciowej jest całkowite zanegowanie chrześcijaństwa i deprawacja udająca pedagogikę. Dlatego należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa – pisze polityk.

Rzeczywiście, choć to Kościołowi zarzuca się „wtrącanie się” do polityki, to przecież właśnie ideologia lewicowa jest w niej obecnie najbardziej zauważalna, tymczasem jej popularyzatorzy zachowują się jak prawdziwi fanatycy religijni.

