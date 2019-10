Masowe protesty holenderskich rolników, wojsko blokuje wjazd do miasta. Kością niezgody polityka klimatyczna [FOTO]

Holenderska policja przy użyciu sprzętu wojskowego zamknęła centrum Hagi, w którym znajdują się budynki rządowe, by uniemożliwić protestującym rolnikom wjazd traktorami do miasta. Rebelia holenderskich farmerów trwa od kilkunastu dni – sprzeciwiają się absurdalnej polityce klimatycznej rządu.

Rolnicy po raz kolejny wyjechali na ulice i autostrady w Holandii, blokując tym samym ruch. Punkt kulminacyjny protestów miał odbyć się pod siedzibą parlamentu w Hadze. Służby, z wojskiem na czele, odcięły najważniejsze drogi dojazdowe.

Premier Holandii Mark Rutte zaapelował, by farmerzy „zachowali spokój i zastosowali się do instrukcji policjantów”, bo w przeciwnym razie zostaną zastosowane wobec nich przepisy „prawa karnego”.

Farmerzy sprzeciwiają się rządowej polityce klimatycznej. Wskazują, że ta może doprowadzić do upadku jednej z najważniejszych holenderskich gałęzi przemysłu. Rząd nałożył limity na liczbę zwierząt w gospodarstwie, a także na emisję dwutlenku węgla wytwarzaną przez farmy.

Protestujący twierdzą, iż wysoce niesprawiedliwe jest, że polityka klimatyczna uderza głównie w nich, podczas gdy inne gałęzie przemysłu, jak np. lotnictwo, pozostają nietknięte. Wskazują też, że są jedynym sektorem, któremu udało się zmniejszyć produkcję fosforanów o 20 procent, a mimo to zarzuca im się, że nie stosują się do europejskich przepisów ekologicznych.

To kolejny tego typu protest holenderskich rolników. Pomimo utrudnień wynikających z formy demonstrowania swojego niezadowolenia i blokowania najważniejszych ciągów komunikacyjnych w kraju, społeczeństwo stoi za nimi murem. Z przeprowadzonych sondaży wynika, że 89% proc. badanych popiera działania rolników.

Według holenderskiej organizacji rolników (LTO), eksport z prawie 54 000 gospodarstw rolnych w 2018 roku był wart 90,3 miliarda euro.

Fourth day of #FarmerProtest (#boerenprotest) in The Netherlands.

Government willing to shut down farms in an effort to control NO2, CO2 emissions.

Farmers heading to government in city The Hague.#NoFarmersNoFood pic.twitter.com/AEpjwbM3Ol

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 16, 2019