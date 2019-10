ONA dostawałaby miesięcznie 22 TYSIĄCE złotych z 500+! Ugandyjka jest najpłodniejszą kobietą na świecie. Urodziła 44 dzieci! A ma dopiero 40 lat [VIDEO]

Mariam Nabatanzi byłaby postrachem polskiego programu socjalnego 500+. Ugandyjka to 40-letnia kobieta, która urodziła 44 dzieci! Gdyby była Polką to pobierała by z socjalu 22 tysiące złotych miesięcznie!

Jak czytamy w BBC News Mariam Nabatanzi z Ugandy swoją płodność „zawdzięcza” rzadkiej chorobie genetycznej. Skutkuje to, że niemal każda jej ciąża była mnoga i Mariam nie wiedziała co ma zrobić.

Już w wieku 23 lat, Mariam miała 25 dzieci. Wtedy miał powiedzieć dość i poszła do lekarza, aby ten pomógł jej z tym problemem. Kobieta po prostu miał już dość rodzenia dzieci.

Wtedy okazało się, że kobieta cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która sprawia, że jej organizm produkuje za dużo jajeczek. W skrócie chodzi w tej chorobie o to, że podczas owulacji zamiast jednego, jej jajniki uwalniały po kilka komórek jajowych. Lekarz przekazał jej również smutną nowinę. Leczenie tej niezwykle rzadkiej choroby może być groźne dla jej zdrowia lub nawet życia.

– Jej przypadek jest genetycznym schorzeniem.Doprowadza do hiper-owulacji, która uwalnia wiele jaj w jednym cyklu, co znacznie zwiększa szansę na posiadanie bliźniąt lub trojaczków; to wina genów – powiedział Dr Charles Kiggundu, ginekolog ze szpitala Mulago w Kampali.

Jak opowiada dziennikarzom Mariam, 3 lata temu spotkała ja prawdziwa tragedia. Wtedy przyszły na świat martwe bliźniaki, co było ogromną tragedią dla matki i ich ojca. Po tym mąż od niej odszedł zostawiając ją z liczną gromadą dzieci.

I tutaj wielkie brawa dla tej dzielnej kobiety, bo zamiast się załamać i wpaść w depresję, wzięła się w garść i stara się utrzymać batalion swoich dzieci.

Ugandyjka pracuje jako fryzjerka, dekoratorka i wodzirej na imprezach. By związać koniec z końcem zbiera też złom. A pieniędzy potrzeba i to wiele!

Wystarczy powiedzieć ile Mariam potrzebuje jedzenia by nakarmić 44 dzieci. Każdego dnia zużywa 25 kg kukurydzy i kilka kilogramów ryżu. Ryby i mięso to rzadki świąteczny rarytas.

Poniżej nagranie z 2018 roku. Tu ma jeszcze 42 dzieciaczki.

Źródło: BBC News/ o2.pl