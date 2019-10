Ziemkiewicz mocno odpowiada Korwin-Mikkemu. „Na nikogo mnie nie stać, UPR wyostrzyło mą inteligencję” [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz odpowiedział na opinię Janusza Korwin-Mikkego na temat swojej osoby. Lider Konfederacji w NCzasTV powiedział, że Ziemkiewicz „kłamał bezczelnie, wiedząc świetnie, że kłamie”, „łgał bezczelnie na zlecenie PiS-u” oraz ocenił, że jest „sprzedajnym pismakiem” a nie „niezależnym publicystą”.

– Pana Ziemkiewicza skreśliliśmy już parę tygodni temu i dziękujemy za takie poparcie, jakiego nam udzielał w kampanii wyborczej – mówił w NCzasTV Janusz Korwin-Mikke.

– Przepraszam bardzo, ale kłamał bezczelnie, wiedząc świetnie, że kłamie. Tłumaczył, że opozycja [merytoryczna – red. nczas.] jest nic nie warta, że na pewno nie wejdzie do Sejmu, że to jest folklor polityczny. Łgał bezczelnie na zlecenie PiS-u i traktujemy go jako sprzedajnego pismaka, a nie jako niezależnego publicystę – dodał lider Konfederacji.

Słowa te najwyraźniej ubodły piewcę rządzących socjalistów i aborcjonistów. Na Twitterze odniósł się do tych słów Korwin-Mikkego.

– Sprzedajnego wybaczę, choć to teoretyzowanie, w praktyce i tak nikogo na mnie nie stać. Za pismaka kogo innego kopnąłbym w d. – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

Dodał jednak, że „wobec Janusza Korwin-Mikkego ma dług”. – W końcu to rozpaczliwe odkręcanie jego ględół, gdy byłem rzecznikiem UPR, tak wyostrzyło mą inteligencję – dodał Ziemkiewicz.

Sprzedajnego wybaczę, choć to teoretyzowanie, w praktyce i tak nikogo na mnie nie stać. Za pismaka kogo innego kopnąłbym w d. Ale wobec JKM mam dług: w końcu to rozpaczliwe odkręcanie jego ględół, gdy byłem rzecznikiem UPR, tak wyostrzyło mą inteligencję.https://t.co/lyBv1kVxPE — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 18, 2019

