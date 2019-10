Znowu sięgniemy do kieszeni! W 2020 roku będzie nowy podatek dla palaczy

Socjalizm ma to do siebie, że ciągle nakłada na ludzi nowe podatki, które często są absurdalne. Tak się składa, że polski rząd zamierza wprowadzić kolejną daninę. Tym razem będzie to akcyza od tzw. e-papierosów. Palacze zapłacą więcej w 2020 r.

Media podały w sierpniu, że w Polsce jest najwięcej palaczy e-papierosów w Europie. Z kolei Euromonitor dodaje, że w ogólnym ujęciu liczba ich miłośników rośnie w bardzo szybkim tempie. W 2016 r. było to 35 mln ludzi na całym świecie wobec 7 mln w 2011 r.

Widząc popularność tych używek, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie akcyzy. I tak od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie stawka podatku w kwocie 0,5 zł/ml płynu.

W rzeczywistości akcyza na e-papierosy obowiązuje od 1 lutego 2018 r., jednakże jej stawka wynosi 0%. Rozwiązanie to wynika z faktu, iż ustawodawca chciał ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów.

Co ważne, podatek będzie obowiązywał zarówno w przypadku płynów zawierających nikotynę, jak i tych, które jej nie zawierają. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że e-papierosy są substytutem tradycyjnych papierosów, stąd też powinny zostać obłożone akcyzą.

Źródło: dlahandlu.pl