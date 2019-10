Akcja Europolu „Przestępstwo nie ma płci” przynosi skutki. Zatrzymano groźną przestępczynię. To Polka

Europol jest w trakcie realizacji najnowszej kampanii pt. „Przestępstwo nie ma płci”. Opublikował wizerunki 21 najpilniej poszukiwanych przestępców z krajów Unii Europejskiej. Na liście znajduje się aż 18 kobiet. Właśnie zatrzymano Polkę Dorotę Kaźmierską z Bydgoszczy.

– Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zdobyli bardzo precyzyjne informacje, które umożliwiły zatrzymanie na terenie Niemiec poszukiwanej Doroty K. Kobieta ma do odbycia karę za zabójstwo, do którego doszło w Bydgoszczy na Osowej Górze w 2008 roku – poinformowała we wtorek rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.

Do aresztowania 44-latki doszło w Niemczech. – Przełom nastąpił w ostatnim czasie. Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zdobyli bardzo precyzyjną informację, o miejscu pobytu Doroty K. w Niemczech. Wspólna praca z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP pozwoliła na przekazanie niemieckiej policji, że kobieta przebywa w miejscowości Wuppertal – wyjaśniła okoliczności zatrzymania kobiety mł. insp. Chlebicz.

Polka zastrzeliła męża i została za to skazana na 25 lat więzienia. Przedterminowe zwolnienie możliwe było najwcześniej w 2023 roku, ale w 2013 roku otrzymała z uwagi na trudną sytuację rodziną zgodę sądu na przerwę w odbywaniu kary – wyrażaną dwukrotnie. Po zakończeniu drugiego okresu przerwy nie stawiła się w więzieniu.

Wizerunek skazanej za zabójstwo kobiety został rozpropagowany w kampanii Europolu „Przestępstwo nie ma płci”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi, że wbrew powszechnej opinii, kobiety dokonują równie poważnych przestępstw, jak mężczyźni.

Źródło: NCzas.com/PAP