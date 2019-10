POTĘŻNE złamanie prawa! Ostatnie posiedzenie Sejmu było nielegalne. Prezydentowi Dudzie grozi Trybunał Stanu [VIDEO]

Ostatnie posiedzenie Sejmu było nielegalne. Zwracają na to uwagę przedstawiciele Konfederacji, jak również niezależni poseł Majka i Krzysztof Kawęcki, który został posłem za ś.p. Jana Szyszko, o czym nie został należycie poinformowany. Politycy podkreślili, że nie chodzi o to, by „dowalić PiS”, lecz by przestrzegać prawa. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nad którą obradował teraz Sejm, Andrzejowi Dudzie grozi nawet Trybunał Stanu.

Ostatnie posiedzenie Sejmu odbywało się nielegalnie. Nie poinformowano należycie o objęciu funkcji posła Krzysztofa Kawęckiego, który został posłem za ś.p. posła Szyszko. Ani on ani Edyta Kubik nie zostali zaprzysiężeni na posłów, przez co nie powinni byli zostać dopuszczeni do głosowania.

Jak powiedział poseł niezależny Robert Majka, ostatnie posiedzenia Sejmu były nielegalne, gdyż „nie zostali zaprzysiężeni prawidłowo, zgodnie z prawem pani poseł elekt Edyta Kubik jak też poseł elekt Krzysztof Kawęcki”.

– Złożyłem w tej sprawie pismo do pani marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, by się określiła, czy zostało złamane prawo odnośnie art. 96 ust. 1 Konstytucji. Złożyłem też pismo do Trybunału Konstytucyjnego do p. Julii Przyłębskiej, by również w tej sprawie się wypowiedziała – wyjaśnił poseł Majka.

– Gdyby tak było, że mamy nie 460 posłów, ale 458, wszystkie akty prawne, które zostały podjęte w dniu 16 października 2019 roku, są nieważne z mocy prawa. Gdyby prezydent RP pan dr prawa Andrzej Duda podpisałby taką ustawę, moim zdaniem grozi za to Trybunał Stanu, gdyż jest to ewidentne złamanie ustawy zasadniczej – alarmuje Majka.