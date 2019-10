Zakłamana TVP znowu atakuje Marsz Niepodległości! Bezczelnie i nieudolnie zmanipulowali nawet wypowiedź rzecznika prezydenta

Już w zeszłym roku przy nieudanej próbie przejęcia przez PiS społecznego Marszu Niepodległości zakłamana TVP urządziła zakłamaną kampanię fakenewsów, jakoby prezydent Andrzej Duda szedł na czele największego w Polsce patriotycznego pochodu. Dzisiaj znowu zaczęli swoją nagonkę manipulując wypowiedzią rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego.

Jak informowaliśmy, prezydent Duda najpewniej nie pójdzie w Marszu Niepodległości, podobnie jak w poprzednich latach czy też tak samo, jak poprzedni prezydent Bronisław Komorowski. Powiedział o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

– Prezydent szedł na czele marszu w zeszłym roku dlatego, że tamten marsz był absolutnie wyjątkowy; to był marsz zorganizowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości; to był marsz, który miał charakter państwowy. W tym roku, z tego co wiem, tak nie będzie – powiedział Spychalski.

Zakłamana TVP zmanipulowała tę wypowiedź. – Prezydent Andrzej Duda szedł na czele Marszu Niepodległości w zeszłym roku, w 100-lecie odzyskania niepodległości, bo tamten marsz był absolutnie wyjątkowy; to był marsz o charakterze państwowym, w tym roku tak nie będzie – powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski – czytamy w leadzie informacji na stronie TVP Info.

Jak widzimy, z wypowiedzi o uczestnictwie prezydenta w Biało-Czerwonym Marszu „Dla Ciebie Polsko”, w którym udział wzięło około 10 tys. osób, podano, jakoby prezydent szedł w Marszu Niepodległości skupiającym ćwierć miliona Polaków. Do tego jeszcze na jego czele. Wskazuje na to zamiana wypowiedzianego przez rzecznika prezydenta słowa „marsz” pisanego z małej litery na dwa słowa z wielkich liter „Marsz Niepodległości”, które jest nazwą konkretnego wydarzenia.

Co ciekawe, w dalszej części tekstu ta sama wypowiedź Spychalskiego jest podana przez propagandystów z TVP Info już w prawidłowy sposób. Wyraźnie też pada nazwa marszu prezydenckiego.

Marsz Niepodległości organizowany jest od 2010 roku przez środowiska narodowe. Obecnie jest to zarejestrowane wydarzenie cykliczne, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

