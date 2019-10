Pogodowy ARMAGEDON! Silne ochłodzenie zwiastunem ZIMY TYSIĄCLECIA? Meteorolodzy mają złe wiadomości [PROGNOZA POGODY]

Końcówka października przywitała nas naprawdę dobrą, jak na tę porę roku, pogodą. Tymczasem meteorolodzy donoszą, iż już niedługo przyjdzie czas na poważne ochłodzenie. Czy to zapowiedź najzimniejszej zimy od trzydziestu lat, którą zapowiadali Brytyjczycy?

Od połowy października w Polsce panuje wysoka temperatura, a przyjemna aura sprawia, iż możemy cieszyć się złotą polską jesienią. Termometry wskazują nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Ten stan jednak musi się kiedyś skończyć.

Wysokie temperatury utrzymają się jedynie do końca tego tygodnia, kiedy to termometry będą wskazywać 15-20 stopni Celsjusza. Już od przełomowego tygodnia października i listopada aura ulegnie zdecydowanej zmianie.

Już w niedzielę wieczorem do Polski napłynąć mają masy zimnego powietrza, co spowoduje że już w poniedziałek temperatury w całym kraju spadną do zaledwie kilka stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie w kolejnych dniach, już w nocy z wtorku na środę termometry pokażą mniej niż zero.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych możliwe są także opady śniegu. Ten jednak nie utrzyma się długo, gdyż temperatura będzie wynosić kilka stopni powyżej zera. Taka pogoda utrzyma się na początku listopada.

Według meteorologów temperatury na początku kolejnego miesiąca będą w okolicach zera, a nocą spodziewane są przymrozki. Te mogą występować w niektórych miejscach Polski także w ciągu dnia. Wówczas także występować mogą opady deszczu ze śniegiem.

Czy to będzie zapowiedź najgorszej zimy od trzydziestu lat? Metrolodzy z portalu AccuWeather zapowiadali „ataki syberyjskiego mrozu” na Europę Wschodnią i Wielką Brytanię. Informacje o zimowej „apokalipsie” potwierdza zespół ekspertów ds. Klimatu z University College London.

Przewidują oni, że zamarznięte arktyczne powietrze może spłynąć do Wielkiej Brytanii i Europy. Jak widać póki co globalne ocieplenie nie notuje aż tak znaczących postępów.