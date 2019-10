Służba zdrowia dogorywa, a Ministerstwo Zdrowia wydaje miliony na promocję w TVP [FOTO]

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 6,7 miliona złotych na audycje, programy specjalne, lokowanie wątków w serialach oraz emisję spotów w TVP od 2017 roku. Tymczasem służba zdrowia w Polsce dogorywa.

Zarówno TVP jak i służba zdrowia powinny być prywatne. Dopóty jednak tak nie jest, to priorytetem dla rządzących powinna być kondycja NFZ-u, a nie TVP. Sytuacja, w której to podupadający resort zdrowia dotuje milionowymi kwotami telewizję, którą wielu uważa za propagandową tubę PiS, jest co najmniej patologiczna.

Z odpowiedzi na interpelację posła Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej wynika, że MZ przeznaczyło 6,7 miliona złotych na audycje, programy specjalne, lokowanie wątków w serialach oraz emisję spotów w TVP od 2017 roku.

W 2017 roku resort zdrowia, w zamian za promocję, przekazał Telewizji Publicznej dokładnie 1 990 757 zł, w 2018 roku – 4 429 337 zł, a w 2019 roku 272 579 zł. To jednak nie wszystko: „16 podmiotów podległych ministerstwu w latach 2017-2019 przeznaczyło łącznie ponad 3,5 mln zł na realizację umów z TVP” – informują Wirtualne Media. Łącznie to prawie 6,7 miliona złotych.

Źródło: Wirtualne Media, Facebook