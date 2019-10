To jej zadedykowano akcję likwidacji al-Bagdadiego. „Kayla Mueller była torturowana i gwałcona przez bojowników Państwa Islamskiego”

Akcja zlikwidowania przywódcy Państwa Islamskiego została okrzyknięta w Stanach Zjednoczonych imieniem Kayli Mueller. To jedna z czterech amerykańskich ofiar, które zginęły z rąk Abu Bakra al-Bagdadiego.

Mueller porwano podczas pracy humanitarnej w Syrii w 2013 roku. Zamordowana została dwa lata później, przeżywszy 26 lat.

Kobieta przebywała na terenie Syrii z ramienia międzynarodowej organizacji pozarządowej „Lekarze Bez Granic”. Jej misją było zainstalowanie sprzętu komunikacyjnego w szpitalu. Po wykonaniu zadania, wraz ze współpracownikami przemieszczała się w kierunku Turcji. Wówczas konwój został zatrzymany przez bojowników ISIS.

Po kilku tygodniach wszyscy zakładnicy zostali zwolnieni przez ISIS. Wszyscy, poza Mueller, którą oskarżono o szpiegostwo i trzymano przez dwa lata w niewoli. Zarówno przedstawiciele „Lekarzy Bez Granic”, jak i amerykańskich wywiad próbowali odbić Mueller, ale ich działania spełzły na niczym.

Tortury, gwałt i morderstwo

Ofiara była przetrzymywana w różnych miejscach. Przez kilka miesięcy więził ją Abu Sajjaf, który zginął podczas jednego z amerykańskich nalotów w 2015 roku. Jego żonę, Umm Sajjaf aresztowano.

W trakcie przesłuchań przez FBI Sajjaf zeznała, że Mueller była również przetrzymywana i gwałcona przez przywódcę Państwa Islamskiego, al-Baghdadiego. Ten miał nazywać Amerykankę swoją „własnością”.

Według relacji innych więźniów, Mueller była zmuszana do noszenia hidżabu, ale pomimo wielokrotnych żądań nie wyrzekła się wiary chrześcijańskiej i nie przeszła na islam. Wiadomo również, że była torturowana, wyrywano jej paznokcie, nie pozwolono spać kilka dni z rzędu.

W lutym 2015 roku Mueller została zamordowana w Ar-Rakka, mieście położonym w północnej Syrii.

– W końcu przywróciliśmy sprawiedliwość. Ten człowiek ściął trzech Amerykanów – dwóch dziennikarzy, jednego pracownika humanitarnego oraz Kaylę Mueller. Wspaniałą, młodą, wierną ideałom kobietę. Generał Mark Milley nazwał operację zlikwidowania al-Baghdadiego imieniem Kayli Mueller – oświadczył Robert O’Brien, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych.

Przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi zginął podczas ostatniej akcji amerykańskich komandosów. O szczegółach operacji poinformował prezydent Donald Trump. Powiedział, że al-Bagdadi „zginął, jak pies i tchórz”.

The operation that killed ISIS leader was named after Kayla Mueller, an American hostage who was captured by ISIS, tortured, raped by al-Baghdadi himself and then murdered.

Mueller refused to renounce her Christian faith while being an ISIS captive. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/K3Xd50k4vU

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 27, 2019