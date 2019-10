Była Kulczyka uwodzi z futerkiem na łóżku. Do kogo uśmiecha się Przetakiewicz? [FOTO]

Joanna Przetakiewicz lubi chwalić się swoim życiem na Instagramie. Hitem stało się jej nagranie z wakacji, na którym widzimy, jak bierze do ust solidny kawał mięsa wcześniej spektakularnie wysmażony i przyprawiony. Tym razem była partnerka ś.p. dra Jana Kulczyka podzieliła się swoimi dylematami odzieżowymi.

Przetakiewicz nie stroni od obiektywów i mediów społecznościowych. Trzeba przyznać, że prezentowanie się fanom wychodzi jej naprawdę świetnie, nawet, jeśli chodzi o totalne błahostki.

Tym razem podzieliła się ze swoimi fanami rozterkami dotyczącymi ubioru. Zrobiła to w uwodzicielskim stylu.

– No i jak zwykle nie mam się w co ubrać 😉 Znasz to uczucie? – napisała na Instagramie Joanna Przetakiewicz. Na zdjęciu pozuje w uwodzicielskiej pozie w czarnej sukni, zaś obok leżą inne ubrania, m.in. czerwone futerko.

Co ciekawe, zdjęcie wrzucono na Instagrama z Londynu. Czy pojechała tam ze swoim ukochanym, czy zdjęcie wykonał profesjonalny fotograf? A może ktoś inny?