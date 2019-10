Małgorzata Rozenek-Majdan znowu odlatuje. Celebrytka nawołuje do wznowienia Czarnych Protestów

Celebryci znają się na wszystkim, a już szczególnie na edukacji seksualnej. Najlepszym tego przykładem jest Małgorzata Rozenek-Majdan, która dała o sobie przypomnieć w programie „Onet Rano”.

Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo poważnie traktuje troskę o dobro młodych ludzi. Od dawna pomaga dziewczynom zostać „damami” w jednym ze swoich programów. Celebrytka opowiada się również za stosowaniem metody in vitro, a także za edukacją seksualną.

– Trochę się władza przestraszyła Czarnych Protestów. Trzeba będzie do nich wrócić. To jest szczególnie ostre traktowanie kobiet, nawet, jeśli to tak nie wygląda – powiedziała we wtorek w programie „Onet Rano”.

– Edukacja seksualna i znowu raban. Nic się nie dzieje bez przyczyny, wszystkie tematy światopoglądowe pojawiają się, żeby coś ukryć. Tak było i z in vitro i z LGBT. Typowe zagrywki kieszonkowców – dodała.

Celebrytka nawoływała również do wznowienia Czarnych Protestów. Jej zdaniem, dzięki tym akcjom rząd już wcześniej ugiął się i wycofał z zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

– Nie mam złudzeń, że dopóki jest taki układ sił to będzie tak, jak jest. Bardzo wiele kobiet zagłosowało na Korwin-Mikkego, to się w głowie nie mieści – ubolewała Lady Rozenek.