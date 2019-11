1 listopada wspominamy zmarłych. Kornel Morawiecki, legenda Solidarności Walczącej, zmarł w tym roku

W 2019 roku pożegnaliśmy wiele znanych postaci życia publicznego. Są wśród nich politycy, artyści, biznesmeni. Jednym z nich jest Kornel Morawiecki, marszałek senior minionej kadencji Sejmu.

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przypominamy znanych ludzi, którzy zmarli w tym roku.

Kornel Morawiecki, legenda Solidarności Walczącej, zmarł 30 września, w wieku 78 lat, po ciężkiej walce z rakiem. Był wielkim patriotą, założycielem Solidarności Walczącej oraz legendą opozycji z czasów PRL, posłem i marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji.

Uzyskał mandat poselski, otrzymując 26.101 głosów. W wyborach otwierał listę zorganizowanego przez niego komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 do Sejmu w okręgu wrocławskim.

W 1968 roku uczestniczył w strajkach studenckich. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po 13 grudnia 1981 roku zaangażował się w działalność podziemną. Korzystając z zakonspirowanej struktury, rozpoczął działalność poligraficzną. Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył organizację „Solidarność Walcząca”.

9 listopada 1987 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej, gdzie przetrzymywany był w całkowitej izolacji. 30 kwietnia 1988 roku opuścił kraj. Po trzech dniach, podczas próby powrotu, został deportowany z warszawskiego lotniska do Wiednia. Udało mu się powrócić w konspiracji do Polski pod koniec sierpnia 1988 roku. Ujawnił się dopiero w czerwcu 1990 roku.

Kornel Morawiecki zmarł około południa 30 września 2019 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie na skutek nowotworu trzustki. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym odbyły się 5 października na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

