Trwa policyjna akcja „Znicz”. Mniej wypadków i ofiar w porównaniu z rokiem poprzednim

Do niedzielnego wieczora trwa akcja „Znicz”, co oznacza wzmożone policyjne kontrole na drogach. Jak dotąd statystyki pokazują, że jest bezpieczniej niż w ubiegłym roku.

W niedzielę do godziny 14 doszło do 30 wypadków. Zginęło w nich pięć osób, a 36 zostało rannych – przekazał w niedzielę PAP podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Od czwartku do niedzieli do godziny 14 doszło 230 wypadków. Zginęło w nich 21 osób, a 295 zostało rannych. Od czwartku do niedzieli do godziny 14 policjanci zatrzymali 1016 nietrzeźwych kierowców – poinformowała Komenda Główna Policji.

W akcji „Znicz”, która potrwa do niedzielnego wieczoru, bierze udział ponad 5 tys. policjantów drogówki, wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze działają przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.

Podinspektor Radosław Kobryś w rozmowie z PAP wskazywał, że priorytetem tegorocznej akcji „Znicz” będzie regulacja ruchu, aby pojazdy płynniej się przemieszczały.

– Drugim naszym zadaniem będzie reagowanie w szczególności na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, czyli na te najbardziej agresywne wykroczenia – powiedział.

Policjanci przyglądają się też, jak są przewożeni pasażerowie, sprawdzają stan techniczny i wyposażenie pojazdów.

– Zajrzymy także głęboko w oczy kierowcom, czy przypadkiem nie mamy podejrzenia, że ktoś jedzie na tzw. podwójnym gazie – zapowiedział Kobryś.

– Obawialiśmy się rekordu w tym roku, jeśli chodzi o jazdę pod wpływem. Jednak jak na razie jest lepiej niż się spodziewaliśmy – dodał policjant.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ub. roku w Święta Zmarłych doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. Podczas ubiegłorocznej akcji „Znicz” policjanci zatrzymali 1299 kierujących pod wpływem alkoholu.

