Zaskakująca decyzja Amerykanów. „Niewidzialne” myśliwce F-35 opuściły Bliski Wschód [VIDEO]

Samoloty F-35A, które stacjonowały na Bliskim Wschodzie, powróciły do Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy przypadek gdy zostały wysłane w ten region świata przypadający na okres rosnących napięć między USA i Iranem.

Myśliwce należące do 4 Eskadry Myśliwskiej z 388. Skrzydła Myśliwskiego i 466. Eskadry Myśliwskiej z 419 Rezerwowego Skrzydła Myśliwskiego U.S. Air Force opuściły bazę Al Dhafra Air Base w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i 1 listopada powróciły do macierzystej bazy lotniczej Hill w Utah.

Zakończyły w ten sposób prawie 6 miesięczny pobyt w rejonie Bliskiego Wschodu gdzie operowały od 16 kwietnia tego roku wykonując różnego rodzaju misje.

Jedną z nich była pierwsza misja bojowa w historii wykorzystywania myśliwców wielozadaniowych F-35A przez amerykańskie siły powietrzne. Dwa samoloty F-35A zrzuciły wówczas bomby JDAM (Joint Direct Attack Munition) na tunele i podziemne składy amunicji należące do ISIS.

– Nasi piloci, personel naziemny i personel pomocniczy wykazywali motywację i determinację w działaniu. W trakcie misji przezywaliśmy razem wzloty i upadki ale ostatecznie odnieśliśmy niesamowity sukces – ocenił po powrocie dowódca 4 Eskadry Myśliwskiej podpułkownik Joshua Arki.

Opuszczenie przez najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce rejonu Bliskiego Wschodu jest nieco zaskakujące. Stany Zjednoczone wzmacniały ostatnio siły powietrzne w tym rejonie wysyłając myśliwce wielozadaniowe F-15E Strike Eagle, które zostały przebazowane do bazy Al-Dahfra Air Base. Samoloty należące do 494. Eskadry Myśliwskiej wchodzącej w skład 48 Skrzydła Myśliwskiego USAF przyleciały z bazy Lakenheath w Wielkiej Brytanii.

W bazie Prince Sultan Air Base w Arabii Saudyjskiej stacjonują amerykańskie myśliwce F-22 Raptor z 27. Ekspedycyjnej Eskadry Myśliwskiej 1 Skrzydła Myśliwskiego USAF, które przybyły tam 22 października.

Z tej samej bazy operują także należące do lotnictwa amerykańskiej marynarki (US Navy) samoloty EA-18G Growler służące do walki elektronicznej ze 134. Eskadry Ataku Elektronicznego (VAQ-143).

Źródło: 388fw.acc.af.mil/nczas