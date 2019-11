Kolejne wątki skandalu pedofila Epsteina. Dziennikarka stacji ABC: „Mieliśmy Clintona, mieliśmy wszystko” [VIDEO]

Amerykański portal projectveritas.com ujawnił nagranie, na którym dziennikarka stacji telewizyjnej ABC ujawnia, iż miała gotowy materiał na temat sprawy pedofila Epsteina obciążający Billa Clintona i księcia Andrzeja już 3 lata temu. Stacja zablokowała jego emisję.

Amy Robach, gwiazda programów „Good Morning America” i „Breaking News” w amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC, mówi w nagraniu, że historię dotyczącą Epsteina miała przygotowaną od 3 lat ale ABC News, będąca własnością Disneya, przez lata odmawiała emisji.

– Miałem tę historię od 3 lat. Miałam wywiad z Virginią Roberts (teraz Virginia Guiffre jedna z ofiar Epsteina- przyp. red. nczas). Nie pokazalibyśmy tego na antenie. Po pierwsze powiedziano mi: „Kim jest Jeffrey Epstein. Nikt nie wie, kto to jest. To głupia historia. – mówi Amy Robach.

– Pałac (brytyjska rodzina królewska – przyp. red nczas) dowiedział się, że mieliśmy wszystkie zarzuty dotyczące księcia Andrzeja i zagroził nam na milion różnych sposobów. Obawialiśmy się, że nie będziemy mogli przeprowadzać wywiadów z Kate i Willem (księżna Kate i książę William przyp. red nczas), i skasowaliśmy tę historię. – dodała.

– Alan Dershowitz (prawnik Epsteina – przyp. red) był też w to zamieszany ponieważ ona (Virginia Guiffre – przyp. red) wszystko mi powiedziała – mówi dalej.

– Miała zdjęcia, miała wszystko. Ukrywała to przez 12 lat. Przekonaliśmy ją aby się ujawniła. Przekonaliśmy ją by z nami porozmawiała. – powiedziała Robach.

– To niewiarygodne ale mieliśmy Clintona (Bill Clinton przyp. red nczas), mieliśmy wszystko – dodaje kręcąc z niedowierzaniem głową.

Z nagrania wynika, iż Robach była wyraźnie sfrustrowana faktem ukrywania materiału przez stację, zwłaszcza po tym gdy sprawa wyszła na jaw i potwierdziły ją inne kobiety.

Przytacza też słowa Brada Edwardsa, adwokata Virginii Guiffre, który w trakcie przygotowania materiału w 2015 roku określił Epsteina mianem największego pedofila jakiego kiedykolwiek znała Ameryka.

– Miałam to wszystko 3 lata temu – macha rozgoryczona ręką.

W dalszej części nagrania Robach wyznaje, że jest pewna, że Epstein został zabity w więzieniu.

– Czy myślę, że został zabity?. Jestem pewna w 100 procentach. On przez całe swoje życie szantażował… W tych samolotach było wielu mężczyzn (latających na wyspę należącą do Epsteina gdzie odbywały się orgie – przyp. red nczas). Wielu mężczyzn, którzy odwiedzili tę wyspę, wielu potężnych mężczyzn, którzy przyszli do tego apartamentu. – wyjaśnia.

Pytana co czuła gdy dowiedziała się, że Epstein został znaleziony martwy w swojej celi powiedziała, że od raz wiedziała co zaszło.

– Zaaranżowali to tak, że dwa tygodnie wcześniej miał mieć „próbę samobójczą” ale jego prawnicy twierdzili, że był pobity, ściśnięty za szyję przez współwięźnia – mówi.

W końcowej części nagrania ostrzega Ghislaine Maxwell (córka maganata prasowego Roberta Maxwella przyp. – red nczas), która według niej zna szczegóły sprawy i zajmowała się rekrutowaniem nieletnich dla Epsteina, że ma powody by także obawiać się o swoje życie.

Projectveritas.com nie udało się ustalić kto ze stacji ABC News stoi za decyzją o zablokowaniu emisji materiału przygotowanego przez Amy Robach.

Kilka dni temu znany amerykański patolog dr Michael Baden który został zatrudniony przez brata Epsteina i obserwował autopsję powiedział, że odkryte obrażenia są typowe raczej dla morderstwa przez uduszenie niż z samobójstwa.

Epstein w posiadłości na swojej wyspie na Karaibach zwanej „wyspą orgii” urządzał wielkie przyjęcia, na których młode dziewczęta „zabawiały” gości. Woził ich tam swym prywatnym samolotem, który nazwano „Lolita Expres”.

Ponad 20 podróży samolotem pedofila na „wyspę orgii” odbył były prezydent Bill Clinton. Na wyspie i na przyjęciach u Epsteina widywany był książę Andrzej, brat następcy brytyjskiego tronu – Karola. Wiadomo też, że Epstein swoimi pieniędzmi umożliwił Clintonom założenie fundacji, która stała się wielką maszynką do zarabiania pieniędzy.

8 sierpnia tego roku Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w celi w silnie strzeżonym więzieniu Metropolitan Correctional Center na Manhattanie. Oficjalnie uznano, że powiesił się w celi.

Źródło: Projectveritas.com/nczas